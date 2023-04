 PRIMAVERA 1, FROSINONE CONTRO IL VERONA DEGLI EX

Il Frosinone deve puntellare la zona playoff (giallazzurri agganciati a 46 punti dal Sassuolo) e rintuzzare l’assalto della Juve (-3, riceve la Roma), il Verona sta risalendo la china al ritmo vertiginoso di 4 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 5 giornate e deve evitare di farsi risucchiare in zona playout. Domenica prossima (ore 13, diretta Solocalcio su Sportitalia) al Comunale di Ferentino tra i motivi di interesse ci sono il ritorno di Massimo Margiotta (ex attaccante giallazzurro nei primi due anni di serie B) nella veste di responsabile del settore giovanile scaligero e la sfida tra due allenatori, Gorgone e l’ex Sammarco, che hanno condiviso l’esperienza della prima stagione del Frosinone in serie A (Gorgone da vice allenatore, Sammarco da calciatore).

La squadra di Gorgone ha messo alle spalle le tre sconfitte di fila con la grande prestazione in casa della Roma da dove è uscita con un pari ad occhiali che va sicuramente stretto ai canarini. Quanto al Verona, 4 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 5 gare hanno tirato fuori i veneti dalla zona calda della classifica anche se la zona playout resta a -5. Nella gara di andata il Frosinone sprecò diversi match-point, andando ad infrangersi (fu 0-0) contro le parate di un Boseggia in grande spolvero.

In vista dell’appuntamento di domenica, il tecnico Gorgone non avrà a disposizione il centrale di difesa Maura che alla ripresa ha lamentato un problema al polpaccio mentre per Afi la stagione potrebbe essere terminata anzitempo a causa di uno stiramento al flessore. Dubbio legato anche alla convocazione di Errico che ha anche lui qualche problema che verrà valutato nelle prossime ore. Per capire se il portiere Palmisani e l’attaccante andranno in prima squadra bisognerà attendere le convocazioni di mister Gorgone dopo l’ultimo allenamento di sabato. Squalificato invece il centrocampista Peres.

Questa intanto la terna designata: l’arbitro è il signor Enrico Gigliotti di Cosenza, assistenti i signori Marco Croce di Nocera Inferiore e Massimiliano Bonomo di Milano.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio