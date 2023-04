 PRIMAVERA 1, FROSINONE DECIMATO VERSO EMPOLI

Dieci assenze totali e la sconfitta casalinga contro il Cesena da metabolizzare rapidamente. Ma anche un secondo posto da difendere, visto che al termine della giornata scorsa solo il Torino ha agganciato i giallazzurri a quota 49 punti, punteggio che pure rappresenta un risultato eccezionale in considerazione – non va mai dimenticato – delle aspettative della vigilia della stagione. Il Frosinone si presenta così domani pomeriggio ad Empoli (ore 16, diretta SoloCalcio di SportItalia). I toscani che all’andata furono bloccati 1-1 da un Frosinone che all’ora accarezzava solo l’idea di disputare una stagione tranquilla ma non certo di vertice. Il percorso fino a questo momento della squadra di Gorgone conferma che Selvini & Co. prediligono gli spazi che concedono le avversarie che giocano in casa e non la gestione della partita: infatti il Frosinone è corsaro lontano dal proprio campo (8 vittorie e 4 pareggi) e un po’ timido in casa dove ha rimediato 5 delle 6 sconfitte totali. Ma in ottica-classifica a pesare senza dubbio sono i ko rimediati in casa con ultima e penultima (Cesena e Udinese). Con quei 6 punti ampiamente alla portata, Palmisani & soci sarebbero a braccetto con il Lecce a 52 punti.

Detto ciò, ad Empoli non ci saranno Bruno e Peres (squalificati), mancherà l’uomo più in forma vale a dire Condello (ha rimediato una gomitata al setto nasale, non vista dall’insufficiente arbitro della gara casalinga persa col Cesena, e dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico, ndr) e saranno assenti per infortunio anche l’attaccante esterno Afi, il difensore centrale Maestrelli, il terzino Ferrieri e l’attaccante esterno Zettera. Ai quali si aggiungono i lungodegenti Bracaglia, De Min e Crecco. Gorgone avrà a disposizione come fuori quota Errico che si allena abbastanza stabilmente con la Primavera e ha disputato già un paio di gare.

Oltre il risultato che pure è importante per non gettare a mare quanto di bello è stato fatto, è necessario anche riacquistare un livello più apprezzabile di tranquillità generale. Perché si entra nel momento topico della stagione e non bisogna esporre il fianco alle decisioni arbitrali per non avere problemi anche nella gara successiva.

Il tecnico Gorgone ha diramato in mattinata la lista dei convocati dopo l’allenamento di rifinitura. Questi i giocatori che prenderanno parte alla trasferta di Empili: Cangianiello, Errico, Jirillo, Maura, Miller, Pahic, Pera, Quadraccia, Selvini, Stefanelli, Voncina, Di Chiara, Gozzo, Macej, Mulattieri jr. Palmisani, Pozzi, Rosati, Stazi, Stellato.

Infine la designazione: arbitrerà il signor Gabriele Sacchi di Macerata, assistenti i signori Luca Landoni di Milano e Marco Sicurello di Seregno.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio