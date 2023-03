 PRIMAVERA 1, IL FROSINONE A BOLOGNA PER RISALIRE SUL TRENO PLAYOFF

Cambia la classifica del campionato Primavera 1, trofeo ‘Giacinto Facchetti’, per effetto dello spezzatino di gare che non permette di cristallizzare le posizioni oltre i 2 o 3 giorni. E così Bologna-Frosinone – anticipo della 5.a di ritorno in programma venerdi 3 marzo alle ore 15 sul campo del Centro Tecnico ‘Galli’ di Casteldebole (diretta SportItalia Canale 60) – vale oro. All’andata vinse il Frosinone 3-0. Ma i rossoblu di mister Vigiani, grazie ad una prepotente risalita e al 2-0 riportato da Udine, scavalcano proprio il Frosinone di 1 lunghezza e agganciano Torino e Roma. Il Frosinone scivola al settimo posto, che non vale al momento un ‘vagone’ per i playoff. Classifica comunque cortissima e grande bagarre per le posizioni che valgono la Final Eight alla quale accederanno le prime 8, con le prime due direttamente in semifinale.

Grande motivo di interesse anche perché il Frosinone, che doveva riscattare le due sconfitte di fila con Lecce e Udinese, ha vinto 1-0 a Napoli grazie ad una rete nel finale di Pera. Ma nell’economia della classifica attuale pesano come macigni i passi falsi con Lecce e Udinese (in casa).

Quanto agli emiliani – che a fine marzo prenderanno parte al torneo giovanile di Viareggio – sono una formazione di tutto rispetto e in organico hanno un giocatore, l’attaccante Raimondo, che ha già assaggiato i campi della serie A e che il tecnico dei felsinei Thiago Motta tiene molto in considerazione. Raimondo – 9 gol in Primavera 1 – ha anche realizzato la rete della sicurezza a Udine nell’ultimo turno. Nel Frosinone il capocannoniere è un attaccante esterno, Condello, a quota 7.

I giallazzurri per questa trasferta dovranno fare a meno ancora del play Bruno che si avvia ormai alla settima defezione di fila per un problema al polpaccio. Senza considerare che Bracaglia va ad unirsi a De Min, Crecco e Quadraccia che hanno già chiuso la stagione.

Questi i convocati di mister Gorgone per la trasferta: Afi, Condello, Ferrieri, Jirillo, Maestrelli, Milazzo, Mulattieri jr. Palmisani, Peres, Rosati, Stazi, Voncina, Cangianiello, Di Chiara, Gozzo, Macej, Maura, Miller, Pahic, Pera, Pozzi, Selvini, Stefanelli.

Infine le designazioni per la gara di Bologna: arbitrerà il signor Domenico Castellone di Napoli, assistenti Stefano Galimberti di Seregno e Fabrizio Giorgi di Legnano.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio