 LUCIONI A SKY: “QUESTI RAGAZZI SONO IL MIO ELISIR DI GIOVINEZZA”

FERRARA – La ribalta su Sky è per il difensore-goleador Fabio Lucioni. Suo il gol che ha sbloccato la gara.

Ecco il ragazzino della difesa, Lucioni sta diventando un grande mistero. Contro il Cittadella hai fatto un movimento che sembravi Pizzo Inzaghi, oggi un gran gol di testa. A fine carriera. Perché?

“Perché vogliamo essere come il vino, più invecchiae più è buono, se vogliamo fare un paragone. Mi diverto e ho un gruppo che mi fa divertire tantissimo, da quando entro nello spogliatoio che li aspetto fino a quando non vanno via tutti. E’ un po’ questo il segreto, lavorare con loro che mi mantengono giovane”.

Dopo la sconfitta col Parma avete giocato come se nulla fosse accaduto.

“Io ai ragazzi ho detto che si può anche scivolare, poi l’importante è dare delle risposte sul campo. Questo è un gruppo che lavora sodo ogni giorno e si merita queste prestazioni e questi risultati. Dopo la sconfitta con il Parma potevamo cadere in qualche piccolo tranello della categoria che ti mette l’inganno dietro l’angolo. Ma siamo stati bravi a lavorare bene per arrivare a questo 2-0 che sembra facile ma non lo è stato perché la Spal è una squadra forte la serie B”.

E infine ancora le parole di Lucioni: “Io credo che le similitudini con il passato possano essere tante ma la voglia di sognare qualcosa di grande per tutti questi ragazzi, molti dei quali sono anche alla primissima esperienza anche in un campionato di vertice, è davvero tanta. Cogliere un risultato importante per questa Società ma anche dal curriculum di ogni ragazzo, compreso me stesso”.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio