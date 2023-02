 PRIMAVERA 1, IL FROSINONE A LECCE: PUO’ VALERE ANCHE IL PRIMATO

Turno infrasettimanale per il campionato Primavera1, con il Frosinone che deve affrontare la trasferta di Lecce. In campo mercoledi 15 febbraio alle ore 18 (stadio Via del Mare, diretta canale 60 di SportItalia). Squadre appaiate a 33 punti, alle spalle della capolista Roma impegnata sul campo del Bologna (ore 15) e il Torino, a braccetto con ciociari e salentini, che dovrà vedersela con l’Atalanta in casa (ore 16). Il Frosinone ritrova da avversario il tecnico Coppitelli, tecnico della Primavera giallazzurra fino alla stagione 2016-’17. All’andata vinsero 2-0 i pugliesi, i canarini pagarono una disattenzione sul primo gol, poco cinismo e la naturale emozione per l’esordio davanti al pubblico di casa. Il raddoppio salentino arrivò in pieno recupero con Selvini & soci a testa bassa nell’area del Lecce. Da quel giorno tanta strada è stata fatta. Si affronteranno due squadre con atteggiamento tattico pressoché speculare ma soprattutto in ottima salute: il Lecce arriva da 5 vittorie di fila e nell’ultimo turno ha battuto 3-2 il Napoli fuori casa, il Frosinone ha strapazzato il Milan (3-0), è tornato a ruggire in casa e lontano dal catino bollente del Comunale di Ferentino si presenta con ottime credenziali e con Condello (inserito nella top 11 della 1.a di ritonro) e Pahic in stato di forma eccezionale. Ma è in ogni caso tutta la squadra che ha assunto, settimana dopo settimana, consapevolezza nei mezzi. Gorgone per la sfida di domani sera non recupera il play Bruno e l’esterno Gozzo mentre rientra nei ranghi l’attaccante Voncina che può dare in corsa una variazione offensiva di peso.

La gara in Salento sarà diretta dal signor Enrico Gigliotti di Cosenza, assistenti i signori Riccardo Pintaudi di Pesaro e Domenico Russo di Torre Annunziata (Na).

Ufficio Stampa Frosinone Calcio