 UNDER 17, FROSINONE LETALE IN ZONA CESARINI. 1-0 CON IL LECCE

FROSINONE: Minicangeli, Cozzolino, Shkambaj, Orlandi (dal 37’ st Rizzo), Pelosi, De Rita, Schietroma, Silvestri (dal 37’ st Fiorletta), Mezsargs, Centra (dal 37’ st Sitek), Bauco.

A disposizione: Grasso, Bianchi, Di Cristoforo, Paparelli, Ambrosini, Izzo.

Allenatore: Ledesma.

LECCE: De Lucci, De Luca, Montagna, Giacomazzi (dal 25’ st Malagnino), Pacia, Pinto, Pulpito (dal 30’ pt Patarnello), Sorino, Colaci (dal 40’ st Perricci), Pantaleo (dal 40’ st Lamarina), Metaj.

A disposizione: Ferilli.

Allenatore: Mazzeo.

Arbitro: Sig. Prencipe della sezione di Tivoli; assistenti: Sigg. Tagliafierro della sezione di Caserta e Ceci della sezione di Frosinone.

Marcatori: 48’ st Schietroma (F).

Note: ammoniti: Metaj (L), Giacomazzi (L), Shkambaj (F), Orlandi (F); recupero: 1’ pt e 5’ st.

CEPRANO – Il Frosinone vince in extremis e si regala tre punti fondamentali.

I canarini salgono a quota 30 punti e si piazzano al 4° posto in classifica, in piena zona Play-off lasciando il Lecce a quota 24.

Match bloccato sin dai primi minuti, diverse occasioni fallite da entrambi i reparti offensivi, ma quando la partita sembrava ormai indirizzata verso lo 0-0, al 3’ minuto di recupero dei 5 concessi dal Sig. Prencipe della sezione di Tivoli, Schietroma fa esplodere di gioia i suoi regalando la vittoria ai ciociari.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio