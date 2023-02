 PRIMAVERA 1, IL FROSINONE A NAPOLI PER RITROVARE SPINTA E PUNTI

In crisi di risultati dopo 2 ko di fila ma non certo di gioco. E lo dicono anche i numeri: i giallazzurri sia a Lecce che in casa con l’Udinese hanno ‘menato’ le danze sotto tutti i punti di vista (possesso palla, passaggi, tiri, i 16 angoli contro i f riulani…) ma sono mancati nei momenti-chiave nelle due fasi.

Il Frosinone si presenta così sul campo di Cercola, in casa del Napoli, per la 21.a giornata del campionato Primavera 1 (sabato 25 febbraio, ore 14.30, diretta Canale 60 di SportItalia). La classifica esprime 12 punti di vantaggio a favore della squadra giallazzurra ma il girone di ritorno solitamente è un altro campionato. Se ne è accorto proprio il Frosinone che, in cerca di riscatto dopo la sconfitta (3-2) di Lecce, non è riuscito a prendere le misure all’Udinese, cedendo 2-1 in casa alla penultima in classifica. E se la gara di Lecce è stata condizionata da un paio di leggerezze nel quadrante finale di una partita incanalata sull’1-1, il primo tempo con i friulani non è stato sicuramente all’altezza della consueta brillantezza di Selvini & soci, penalizzati però pesantemente dall’infortunio pesantissimo del centrale di difesa Bracaglia (auguri a lui di pronta guarigione) sullo 0-0 e quello appena dopo la mezz’ora del primo tempo di Mulattieri.

A proposito, per Bracaglia la stagione potrebbe essere terminata in anticipo (infortunio alla spalla) ed è una gravissima perdita. Mulattieri non ce la farà per la trasferta di Napoli, si spera per la successiva. A questi due si somma la perdurante assenza di Bruno che nel ruolo di play ha dimostro di avere un peso specifico anche quando è assente.

Il Napoli di mister Frustalupi a quota 21 in classifica, nell’ultimo turno ha pareggiato sul campo del Sassuolo 0-0 dopo aver vinto 2-0 a Cesena. Andamento ondeggiante degli azzurri che hanno pagato in termini di condizione anche la partecipazione alla Youth League. Nella formazione campana va attenzionato il bomber Spavone che ha raggiunto le 9 reti in campionato.

Il Frosinone può rientrare nel lotto delle pretendenti alla Final Eight ma serve un nuovo scatto verso l’alto E può derivare da una maggiore attenzione in difesa – dove però mister Gorgone sarà alle prese come detto con l’assenza di Bracaglia, un giocatore in grado di dare tante varianti sommate ad una struttura importante – e più cinismo in fase di conclusione, dove Selvini, Jirillo, Afi, Condello e Voncina debbono tornare ad alzare l’asticella delle loro prestazioni.

Infine, la gara sarà diretta dal signor Domenico Leone di Barletta, assistenti i signori Marco Colaianni di Bari e Luca Capriuolo di Bari.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio