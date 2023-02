 PROGRAMMA DEL WEEKEND, FEMMINILE E SETTORE GIOVANILE

A riposo tutte le compagini under nazionali del settore giovanile canarino.

Solamente la Serie C femminile e gli under 14 saranno impegnati nei match del campionato Pro ed Élite.

Le giallazzurre saranno ospiti della Res Roma VIII alla “Linkem Arena”.

Gli under 14, nel campionato Pro, affronteranno a domicilio l’Ascoli, compagine 8ª in classifica.

Nel campionato Élite invece i ragazzi di mister Broccolato proveranno ad incrementare il vantaggio sulla seconda in classifica sfidando, in trasferta, la SVS Roma.

SERIE C – FEMMINILE

Domenica 26 febbraio alle ore 14:30 – Roma

RES Roma VIII – FROSINONE

UNDER 17

Riposo

UNDER 16

Riposo

UNDER 15

Riposo

UNDER 14 – PRO

Domenica 26 febbraio alle ore 14:00 – Ascoli Piceno

Ascoli – FROSINONE

UNDER 14 – ÉLITE

Sabato 25 febbraio alle ore 14:30 – Roma

SVS Roma – FROSINONE

