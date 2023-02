 PRIMAVERA 1, IL FROSINONE ALL’ESAME DEL DIAVOLO

Parte il girone di ritorno del campionato Primavera 1, trofeo ‘Giacinto Facchetti’ e il sorprendente Frosinone di mister Gorgone riparte da 30 punti, seconda posizione in classifica e dal Milan che domenica (ore 13, diretta sul canale 60 di Sportitalia) sarà di scena al Comunale di Ferentino. All’andata il 3-5 per i giallazzurri in rimonta dal 3-1 confermò che la truppa ciociara avrebbe potuto recitare un bel ruolo anche nel massimo campionato di categoria. Milan che zoppica in campionato ma che è l’unica squadra italiana rimasta nella Youth League, qualificata agli ottavi di finale. Quindi una formazione di tutto rispetto, al di là delle difficoltà che sta trovando in campionato con la squadra di Abate in piena zona playout con 17 punti.

Dove potranno arrivare i canarini? La risposta la potrà dire solo un girone di ritorno che ha elevato senza dubbio il tasso tecnico di qualche formazione che attualmente naviga nella zona bassa della classifica.

Il Frosinone nel 2023 è comunque ripartito a spron battuto: dopo il ko immeritato col Torino, sono arrivate le vittorie di Bergamo (1-2) e Torino sponda Juve (1-3) e i pareggi con Sassuolo (0-0) in casa e a Cagliari (1-1) dove ha sofferto dal 25’ al 40’ del primo tempo e dove con un po’ di decisione avrebbe potuto sfruttare la superiorità numerica nella ripresa. Ma a Peres & soci la vittoria in casa manca dall’8 ottobre (1-0 alla Fiorentina). I lombardi invece non vincono dal 4-0 rifilato all’Atalanta il 6 novembre e nell’ultimo turno hanno perso 2-0 sul campo del Sassuolo. In questi giorni il Milan ha riabbracciato Leonardo D’Alessio, assente per sei mesi a causa di un problema ad un occhio. Un ragazzo che comunque non sarà disponibile dalla trasferta in Ciociaria ma del quale si dice un gran bene. Nel Milan l’attaccante El Hilali (8 reti, doppietta per lui nella gara di andata) è da tenere d’occhio.

Nel Frosinone recupera il difensore Bracaglia mentre è ancora fermo Bruno e alla lista di infortunati si è aggiunto anche Voncina che ha lamentato una distorsione alla caviglia. Dubbi per il centrale di difesa Pahic che non si è allenato per un rialzo febbrile. Per il resto tutti abili e arruolabili (fatta eccezione per i 3 lungodegenti operati al ginocchio), in attesa della lista dei convocati che verrà diramata dopo la rifinitura. Infine, la gara di domenica sarà diretta dal signor Gianluca Renzi, con Costin Del Santo Spataru e Antonio Piedipalumbo come assistenti.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio