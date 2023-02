 PROGRAMMA DEL WEEKEND, FEMMINILE E SETTORE GIOVANILE

Le canarine di mister Crecco scenderanno in campo a Sant’Agata al “Comunale Biagio Fresina” con l’obiettivo di smuovere la classifica.

I classe 2006, forti della vittoria contro il Perugia, attenderanno a Ceprano il Lecce a difesa del 4° posto conquistato grazie ai 27 punti totalizzati.

Sfida contro compagini romane per gli under 16 e gli under 15. I nostri giallazzurri saranno ospiti della Lazio al “Green Club”: i classe 2007 si giocheranno il 2° posto, infatti in classifica i canarini hanno un solo punto di vantaggio sui biancocelesti; Gli under 15 di mister Mizzoni devono provare a riscattare subito la sconfitta subita contro la Salernitana contro le aquile seconde in classifica.

Solito doppio impegno in trasferta per gli under 14 che dovranno affrontare prima il Fiano Romano, sabato alle 14:30, e poi la Roma il giorno successivo.

SERIE C – FEMMINILE

Sabato 4 febbraio alle ore 11:00 – Sant’Agata (ME)

Sant’Agata – FROSINONE

UNDER 17

Domenica 12 febbraio alle ore 11:00 – Ceprano (FR)

FROSINONE – Lecce

UNDER 16

Sabato 11 febbraio alle ore 12:00 – Roma (RM)

Lazio – FROSINONE

UNDER 15

Sabato 11 febbraio alle ore 12:45 – Roma (RM)

Lazio – FROSINONE

UNDER 14 – PRO

Domenica 12 febbraio alle ore 16:00 – Roma (RM)

Roma – FROSINONE

UNDER 14 – ÉLITE

Sabato 11 febbraio alle ore 14:30 – Fiano Romano (RM)

Fiano Romano – FROSINONE

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio