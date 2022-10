 PRIMAVERA 1, IL FROSINONE CON L’EMPOLI PER RESTARE LASSU’

In campo domenica per il lunch match delle ore 13, il Frosinone aspetta l’Empoli sul terreno del Comunale di Ferentino per rispondere alla vittoria della Juve (6-0 al Cagliari) nell’anticipo della 9.a di campionato. I toscani di Buscè viaggiano a 12 punti in classifica. In Coppa Italia sono stati sconfitti dall’Ascoli in casa, nel finale (2-3) mentre in campionati gli azzurri hanno impattato in casa (1-1) con il Lecce.

La squadra di Gorgone da parte sua ha assorbito al meglio le fatiche del confronto di Coppa Italia con il Pisa, il 2-0 come ricordiamo ha permesso a Bracaglia & Co. di passare ai 16esimi di finale (9 novembre a Cesena). Il tecnico giallazzurro si può ritenere abbastanza soddisfatto della prestazione anche di quei ragazzi che avevano trovato meno spazio in campionato. Tra questi le belle sorprese di Gozzo e Ferrieri, autori di due bellissimi gol applauditi dal pubblico che ha seguito anche di giorno feriale le gesta dei giallazzurri. Contro i toscani mancheranno gli squalificati Peres e Maestrelli – anche lunedi in bella evidenza nella formazione-tipo – saranno ancora fuori Jirillo (il suo rientro dopo il problema alla caviglia non è lontano), Afi e Macej oltre al centrocampista De Min. Ma la prova con il Pisa ha confermato che il gruppo di Gorgone è all’altezza di ogni situazione.

Infine la terna arbitrale: la gara sarà diretta dal signor Mattia Pascarella di Nocera Inferiore, assistenti Michele Rispoli di Locri e Rodolfo Spataro di Rossano Calabro.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio