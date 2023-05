 PRIMAVERA 1, IL FROSINONE DEVE ‘BADARE’ AL TORO

Il Frosinone che vuole restare agganciato al carro-playoff viaggia in casa del Torino (domenica ore 13, al ‘Silvio Piola’ di Vercelli, diretta SportItalia ‘Solocalcio’) che precede la squadra ciociara di 5 lunghezze. E’ la giornata numero 30 di un campionato Primavera 1 che ha riservato grandi soddisfazioni per i ragazzi di mister Gorgone. Non è ancora il momento dei bilanci perché al termine della stagione regolare mancano ancora 5 giornate ma la salvezza – anche se non c’è il conforto della matematica che mette al riparo dalla zona playout – conquistata in larghissimo anticipo e la presenza stabile tra le prime 7 del massimo campionato giovanile alla prima esperienza costituiscono in solido un’ottima base sulla quale poter sviluppare il futuro. Resta il rimpianto di un paio di punti in più che il Frosinone avrebbe potuto avere: il ko con il Cesena (espulsione affrettata di Bruno che ha condizionato la rimonta sull1-2, ndr) ed anche la sconfitta con l’Inter (1-2). I giallazzurri nell’ultimo turno giocato in casa con il Verona hanno chiuso la gara con 2 ragazzi del 2005 (Stefanelli e Voncina) e 1 del 2006 (l’esordiente lettone Mezsargs, convocato dall’under 17). Anche in 10 uomini per la doppia ammonizione rimediata da Evan (arbitri sempre molto fiscali con la squadra giallazzurra, al contrario di quanto accade solitamente con le big avversarie, ndr), Jirillo & Co hanno cercato fino alla fine di vincere. In sostanza il Frosinone non ha dato l’impressione di essere la squadra in inferiorità numerica, perché ha saputo dare fondo a tutte le energie. Ne è uscito fuori un pari (1-1) che si materializzato nel giro di 1’ della ripresa. La squadra di Gorgone nelle ultime 2 gare ha ottenuto 2 punti (pareggio a Roma e con gli scaligeri) mentre i granata – un potenziale davvero di livello – hanno allungato grazie alla vittoria riportata sul campo della Fiorentina (2-3).

Gorgone alle prese con la squalifica di Evan e di Peres, nel Torino out del centrocampista centrale Ruiz. Giallazzurri privi anche dell’attaccante esterno Afi, un ragazzo che si spera di recuperare almeno per l’ultima di campionato. Non ci saranno Palmisani e Selvini convocati in prima squadra, nel gruppo in partenza per Torino potrebbe esserci Errico. La squadra di Scurto, che nella gara di Sesto Fiorentino ha fatto praticamente tutto da sola nel bene (doppio vantaggio), nel male (doppia rimonta viola) e ancora nel bene (allungo finale), viaggia alle spalle della capolista Lecce

La gara sarà diretta dal signor Marco Monaldi di Macerata, assistenti i signori Fabrizio Aniello Ricciardi di Ancona e Fabio Catani di Fermo.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio