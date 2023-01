 PRIMAVERA 1, IL FROSINONE FA 0-0 COL SASSUOLO E RESTA SUL PODIO

FROSINONE (4-3-3): Palmisani, Rosati (60′ Ferrieri), Maestrelli, Kamensek, Bracaglia (60′ Macej), Peres (71′ Jirillo), Mulattieri, Cangianello (71′ Pera), Afi (71′ Milazzo), Selvini, Condello.

A disposizione: Stellato, Di Chiara, Stefanelli, Zettera, Pozzi, Stazi, Maura, Voncina.

Allenatore: Gorgone.

SASSUOLO: Zacchi, Martini (77′ Loeffen), Cannavaro, Miranda, Pieragnolo (77′ Ryan), Leone (86′ Foresta), Casolari, Abubakar, Bruno, Russo (77′ Loporcaro), Gori (65′ Baldari).

A disposizione: Theiner, Lolli, Zafferri.

Allenatore: Bigica.

Arbitro: signor Mario Saia di Palermo, assistenti sigg. Fabio Catani di Fermo e Markiyan Voytyuk di Ancona.

Note: spettatori: 150; angoli: 5-4 per il Frosinone; ammoniti: Gori (S), Bracaglia (F), Casolari (S), Martini (S), Macej (F), Loeffen (S), Maestrelli (F); recuperi: 1’ pt; 5’ st.

FERENTINO (FR) – Frosinone e Sassuolo si dividono la posta nello 0-0 finale che mantiene il Frosinone secondo in classifica con l’aggancio alla Roma a quota 29. La squadra di Gorgone al cospetto della quotata formazione del Sassuolo non riesce a prendersi la vittoria che l’avrebbe proiettata in vetta solitaria ma si tiene stretto il punto che muove la classifica e avvicina quello che al momento rimane l’obiettivo principale, la salvezza.

Partita bloccata a lungo nella prima frazione di gioco con le squadre che si studiano a ritmi non vertiginosi. Il primo tentativo della gara è giallazzurro al 13, con Selvini che imbecca Condello ma la botta viene parata del portiere emiliano. Si va vedere in proiezione offensiva anche la squadra di Bigica al 18’, un lancio lungo con Russo che spedisce alto.

Spinge il Sassuolo al 30’, percussione centrale di Pieragnolo che fornisce un assist per l’attaccante Bruno ma c’è il miracolo di Palmisani che salva la porta giallazzurra, poi è Pahic che libera il pericolo. La replica del Frosinone è immediata, 1’ dopo punizione di Condello, da schema arriva il tocco da parte di Maestrelli, blocca a terra Zacchi. Poco oltre la mezz’ora è il Frosinone che si avvicina di più al gol del vantaggio: azione personale di Cangianiello che entra in area neroverde, pallone per Peres che non ci pensa due volte e sferra una gran bordata salvato sulla linea. Nel secondo tempo si abbassano ulteriormente i ritmi e si contano alla fine 3 azioni interessanti. Una punizione di Condello e gran parata di Zacchi, un salvataggio sulla linea da parte di Maestrelli dopo un’azione del Sassuolo e un’azione personale di Milazzo con il tiro parato dall’estremo difensore emiliano. Prossimo turno in trasferta, sabato 4 febbraio sul campo del Cagliari.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio