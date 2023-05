 PRIMAVERA 1, IL FROSINONE PER L’ONORE A SASSUOLO

Penultima di campionato, ultima trasferta stagionale e al Frosinone impegnato lunedi sul campo del Sassuolo (ore 14.30, diretta SportItalia SoloCalcio), servirebbero tanto per cominciare 6 punti nelle prossime due gare per poter sperare ancora di centrare la extra-season. Performance che da sola non basterebbe perché anche una tra Roma (52), lo stesso Sassuolo e la Juve (entrambe a 53) dovrebbero fermarsi di colpo. In sostanza si renderebbe necessario un miracolo. Anche se al termine della stagione regolare mancano 180’ è tempo di bilanci in casa giallazzurra, bilanci sui quali non può pesare solo la frenata lunga delle ultime 8 giornate che ha fruttato appena 2 pareggi. Inutile guardarsi alle spalle ma un aspetto deve indurre ad una attenta riflessione: nonostante tutto il Frosinone si è giocato l’accesso alla final six fino a 3 giornate dalla fine della stagione regolare, in casa con la Juve, una corazzata, contro la quale non ha meritato affatto di soccombere.

E’ evidente che la componente che riguarda la cosiddetta cifra tecnica incida ed anche abbastanza sulla chimica dei risultati. Nel calcio non esiste il ‘senno del poi’ esattamente come non esistono i ‘se’ e i ‘ma’ e quindi si volta pagina. Il Sassuolo, che all’andata aveva pareggiato 0-0 a Ferentino, arriva dalla sconfitta di misura a Lecce dopo un interessante filotto di risultati positivi. La squadra di Bigica gioca con un 4-3-1-2, esprime un potenziale offensivo di tutto rispetto, con Bruno (17 reti) e Russo (11) che in solido hanno messo a segno 28 reti, senza considerare l’ala D’Andrea (7). Tutti entrati nel giro della prima squadra durante la stagione in corso.

Nel Frosinone ancora fuori causa Maestrelli per l’ultima giornata di squalifica da scontare (Bracaglia è ormai fuori da tempo, anche se sta riprendendo ad allenarsi), non c’è Pahic che si sta allenando a parte per cercare di recuperare in vista dell’ultima in casa col Cagliari, out anche Afi e Mulattieri jr che ha lamentato un problema alla schiena. Non c’è nemmeno Errico.

Questa la lista dei convocati: Bruno, Condello, Di Chiara, Ferrieri, Jirillo, Maura, Milazzo, Pera, Pozzi, Rosati, Stefanelli, Voncina, Cangianiello, De Min, Evan, Gozzo, Macej, Mezsargs, Palmisani, Peres, Quadraccia, Selvini, Stellato.

Infine la terna: l’arbitro designato è Niccolo’ Turrini di Firenze, assistenti Matteo Taverna di Bergamo e Luca Bernasso di Milano.

Ufficio stampa Frosinone Calcio