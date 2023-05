 UNDER 16, LA VITTORIA NON BASTA AD UN OTTIMO FROSINONE. IL POSIZIONAMENTO NELLA REGULAR SEASON ELIMINA I GIALLAZZURRI

LAZIO: Masi, Ciucci, Di Bartolomeo, Nebuloso, Francioli, Pernaselci, Mocci (dal 28’ st Plutnik), De Martino (dal 28’ st Petrone), Carbone (dal 27’ pt Zangari), Chiucchiuini, Polito (dal 18’ st Bencivenga).

A disposizione: Mazzù, Calvani, Formisano, Reità, Zagari.

Allenatore: Sciotti.

FROSINONE: Di Giosia, De Filippis, Cazora, Belloni, Caliandro, Dolciami, Riccone (dal 10’ st Belli), Diodati (dall’8’ pt Curzi), Fiorito (dal 25’ st Bisogno), Ruggiero (dal 10’ st Buonpane), Tocci (dal 25’ st Molignano).

A disposizione: Marini, Tiberi, Cenciarelli, Lupi.

Allenatore: Mancone.

Arbitro: Sig. Scarpati della sezione di Formia; assistenti: Sigg. Camilli della sezione di Roma 1 e Elisino della sezione di Ostia Lido.

Marcatori: 6’ st Mocci (L), 8’ st Dolciami (F), 37’ st Buonpane (F).

Note: ammoniti: Ciucci (L), De Martino (L), Riccone (F), Dolciami (F), Curzi (F), Bisogno (F); espulsi: Riccone (F); recupero: 5’ pt e 5’ st.

ROMA – Il Frosinone esce a testa altissima dagli ottavi di finale contro la Lazio.

Al “Green Club” va in scena il match di ritorno della fasi finali, la SS Lazio ospita il Frosinone con a favore il 2-1 del match d’andata giocato a Ceprano.

Il Frosinone disputa una gara di ottima caratura arginando le azioni offensive dei ragazzi di mister Sciotti per tutta la prima frazione.

Nella ripresa però le due compagini spingono sull’acceleratore: prima Mocci sblocca il match portando i biancazzurri in vantaggio poi Dolciami riesce a ristabilire l’equilibrio dopo pochi minuti.

A pochi minuti dal fischio finale Buonpane completa la rimonta e porta il Frosinone sull’1-2.

La vittoria però non basta ai canarini per accedere ai quarti di finale per via del posizionamento nella regular season rispetto alla Lazio.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio