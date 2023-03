 PRIMAVERA 1, IL FROSINONE SBANCA FIRENZE E VOLA CON DESTINAZIONE… SCONOSCIUTA

FIORENTINA (3-5-2): Martinelli; Comuzzo, Gentile (35’ st Presta), Romani; Kayode, Berti (35’ st Capasso), Amatucci, Vitolo (20’ st Harder), Favasuli (20’ st Vigiani); Di Stefano, Toci (20’ st Sene).

A disposizione: Vannucchi, Dolfi, Elia, Biagetti, Falconi, Chiesa, Nardi.

Allenatore: Aquilani.

FROSINONE (4-3-3): Palmisani, Pahic, Maestrelli, Maura, Ferrieri (38’ pt Milazzo); Errico (21’ st Pera), Peres, Cangianiello; Afi, Selvini, Condello (35’ st Voncina).

A disposizione: Stellato, Di Chiara, Rosati, Jirillo, Stefanelli, Gomes, Pozzi, Macej, Gozzo.

Allenatore: Gorgone.

Arbitro: signor Luca Cherchi di Carbonia; assistenti sigg. Fabio Mattia Festa di Avellino e Cristiano Pelosi di Ercolano

Marcatore: 47’ st Voncina (Fr).

Note: spettatori: 4-0 per la Fiorentina; angoli: 9-0 per la Fiorentina; ammoniti: 20’ pt Palmisani (Fr), 27’ pt Maestrelli (Fr), 47’ pt Favasuli (Fi), 33’ st Romani (Fi), 49’ st Sene (Fi); recuperi: 4’ pt; 4’ st

SESTO FIORENTINO (FI) – Vince il Frosinone al 2’ di recupero con una zampata di Voncina e la banda Gorgone decolla, destinazione sconosciuta. Partita da infarto al ‘Torrini’. Primo tempo emozionante: Fiorentina costantemente in attacco, la difesa del Frosinone ‘balla’ ma non cede e quando può la truppa di Gorgone va a creare pericoli nell’area dei toscani. Nel giro di 10” secondi infatti si vede ribattere un tiro all’altezza del dischetto del rigore, quindi Selvini in rovesciata colpisce la traversa e Afi spara fuori. Poi è Palmisani maestoso ad ipnotizzare Di Stefano dal dischetto. La Viola sbatte su Ferrieri che salva a porta vuota, Di Stefano spara fuori da distanza ravvicinata e al 4’ di recupero Milazzo sfiora il vantaggio. Nel secondo tempo ritmi più bassi, Condello sbaglia un rigore ma è un Frosinone che sente di poter far male alla Viola. E al 2’ di recupero, tre passaggi per arrivare a Voncina nella posizione di centroboa, destro chirurgico che batte Martinelli e regala la quarta vittoria di fila ai giallazzurri, ora a 45 punti, secondi da soli.

GLI SCHIERAMENTI – La Fiorentina, priva del difensore Lucchesi per squalifica, si presenta con il consueto 3-5-2. Martinelli tra i pali, davanti ci sono Romani, Gentile e Comuzzo. In mezzo al campo Amatucci è il play, Berti e Vitolo le mezze ali, Kayode e Favasuli i cursori. In attacco la coppia Di Stefano-Toci.

Nel Frosinone non recupera ancora il play Bruno (dovrebbe tornare dopo la sosta dopo oltre 2 mesi di assenze), non c’è Bracaglia (stagione finita) e così nel 4-3-3 davanti a Palmisani, la coppia centrale è formata da Maura e Maestrelli, con Pahic e Ferrieri terzini. In mezzo al campo c’è la conferma di Errico da interno come Cangianiello e Peres in regia. In attacco il solito tridente con Selvini terminale centrale, Condello e Afi esterni.

VIOLA D’ATTACCO, TRAVERSA DI SELVINI E PALMISANI PARA UN RIGORE – Pronti e via, Kayode prende l’out di destra, tocca al centro per Toci che ci prova di destra, la difesa giallazzurra è reattiva e chiude. Viola subito a testa bassa. Il Frosinone replica con un pallone nella profondità per Selvini, chiude bene Comuzzo che appoggia al portiere. Pericolo ancora per la difesa del Frosinone che si fa trovare scoperto a destra, Favasuli spara a botta sicura ma chiude in maniera provvidenziale Maestrelli a meno di 5 metri da Palmisani. Al 4’ ancora la squadra di casa prende campo a destra con Kayode, vede Toci al centro ma si chiude ancora la retroguardia giallazzurra e l’azione dei padroni di casa sfuma. Il Frosinone che attacca i viola nella loro metà campo sul portatore di palla ma deve prendere meglio le misure soprattutto sugli esterni, risponde con una punizione lunga, Martinelli si accartoccia e para. La squadra di Gorgone al 9’ non gestisce al meglio una ripartenza dal basso, secondo angolo per la Fiorentina che la difesa del Frosinone ammortizza bene. Sul giropalla solito cross alla ricerca di Toci, colpo di testa abbondantemente alto. Asse Favasuli-Di Stefano all’11, la difesa ciociara deve ancora rifugiarsi in calcio d’angolo che la squadra di Aquilani replica per la parata in presa alta di Palmisani. Al 12’ il Frosinone si scuote, prima è Amatucci a salvare sul tiro di Selvini che riprende la respinta e spalle alla porta, in rovesciata, scavalca Martinelli ma trova la traversa a negargli un gol fantastico. L’azione non è finita perché sul pallone si accende una mischia, Martinelli non fa sua la sfera, quindi una botta di Afi che termina fuori di poco. Il Frosinone c’è eccome, dopo un avvio un po’ timido i ragazzi di Gorgone pungono la Fiorentina. Al 20’ però il baricentro giallazzurro è troppo alto, Maura si fa trovare fuori posizione, Di Stefano lo prende alle spalle in velocità, si presenta davanti a Palmisani che deve atterrarlo: rigore e ammonizione per il portiere. Di Stefano dal dischetto, Palmisani ipnotizza il giocatore viola, respinge e salva la porta giallazzurra. Poi c’è il fallo dell’attacco della Fiorentina. Un minuto dopo però la difesa del Frosinone non prende le misure al solito Di Stefano – una spina nel fianco destro al pari di Favasuli – che si infila in area e dal vertice alto dell’area piccola incrocia di sinistro, pallone che esce poco fuori. Spinge la Fiorentina e al 28’ serve un grande intervento di Maestrelli al centro dell’area, con una diagonale impeccabile su Toci, per salvare un gol fatto. Al 32’ episodio dubbio: pallone dalle retrovie, Selvini si avventa nell’uno contro uno con Romani che lo tocca sulle caviglie, sarebbe fallo da ultimo uomo ma il direttore di gara opta per l’involontarietà. Torna a soffrire la difesa giallazzurra sugli attacchi di Di Stefano da una parte e Kayode dall’altra, alla fine servono le maniere forti per spazzare l’area.

FERRIERI SALVA SULLA LINEA E POI SI FA MALE, NEL FINALE CI PROVA MILAZZO – Al 35’ il Frosinone all’improvviso si impappina con la costruzione dal basso – un fondamentale da limare senza dubbio nella tecnica – ma si salva due volte di fila con quel pizzico di fortuna che serve sempre, nella seconda arriva il salvataggio sulla linea Ferrieri sul tiro a botta sicura con Palmisani tagliato fuori. Poi è Kayode che non vuole essere da meno dell’omologo Favasuli, ruba il tempo allo stesso Ferrieri, si presenta davanti a Palmisani che respinge il tiro. Nel frattempo si fa male il terzino Ferrieri alla caviglia, dentro Milazzo al 38’ e Gorgone cambia anche la disposizione della coperta, con la difesa che passa a tre. Il Frosinone adesso dà l’impressione di aver abbassato il livello di rischio, gli attacchi della Fiorentina trovano maggiore filtro in mezzo al campo dove Cangianiello al 2’ dei 4’ di recupero costringe al fallo Favasuli. Il tempo si chiude con una sortita di Milazzo che entra in area e cerca il primo palo ma Martinelli non si fa sorprendere.

PALMISANI SEMPRE PROTAGONISTA, CONDELLO E SELVINI SFIORA IL ‘BINGO’ – Si riparte con il Frosinone che vuole tenere bassa la velocità della Fiorentina per cercare spazi di giocate e con i padroni di casa che ripartono a spron battuto. Al 2’ Palmisani pesca largo a sinistra Condello ma chiude bene Comuzzo che si prende anche il fallo. Al 4’ si deve allungare Palmisani su un tiro di Favasuli che si accentra da sinistra, prima occasione della ripresa per la squadra di casa. Padroni di casa vicini al vantaggio ancora al 7’, asse Kayode-Di Stefano ma è ancora bravissimo Palmisani ad attaccare la palla in uscita bassa e anticipare il tiro in mischia di Toci. Un minuto dopo il Frosinone punzecchia la Fiorentina con Afi largo a sinistra che vede e serve Condello in area, l’ex di Milan e Juve controlla, si gira e tira sul palo opposto, pallone mezzo metro fuori. Quindi è Selvini a creare pericolo ma Martinelli c’è sul tiro dell’attaccante giallazzurro. E’ cambiata la chimica della partita, Frosinone meno esposto alle scorribande della Fiorentina e più deciso a far male quando capita l’occasione. Tra il 20’ e il 21’ tre avvicendamenti per i padroni di casa e Pera che rileva Errico nel Frosinone. Aquilani con Sene al posto di Toci cerca di rialzare il limite di velocità offensiva della Fiorentina. Nel Frosinone, che si chiude bene a riccio davanti a Palmisani e che concede ancora qualcosa dalla parte di Afi, c’è la grande occasione per Selvini al 26’, l’attaccante brucia tutti in velocità, cerca l’incrocio alla destra di Martinelli, pallone di poco fuori.

CONDELLO FALLISCE UN RIGORE, VONCINA-GOL AL 92’ – Al Frosinone piace il thriller, alla mezzora Palmisani e Pera non perfetti sulla ripartenza dal basso ma i viola non ne approfittano. L’equilibrio viaggia sempre sul filo anche se i ritmi vertiginosi del primo tempo sono un pallido ricordo. Il Frosinone osa e si prende un calcio di rigore al 33’: pallone telecomandato di Selvini per Condello atterrato da Romani. Va dischetto lo stesso Condello, tiro a mezz’altezza che Martinelli respinge. Occasionissima alle ortiche. E dopo Palmisani, anche Martinelli protagonista. A 7’ dal 90’ Fiorentina vicina al vantaggio: buon lavoro di Amatucci sull’out basso di sinistra sul fronte d’attacco, pallone al centro per la giravolta del neo entrato Presta, sfera che scavalca la traversa con Palmisani battuto. La Fiorentina risale sull’onda con 2 angoli di fila ma il pacchetto di difendenti giallazzurri tiene inviolata la postazione. C’è forza nelle gambe di Cangianiello che a 2’ dal 90’ si beve 50 metri di campo per andare a servire Selvini in leggero ritardo. E 1’ è lo stesso Selvini che costringe la difesa di casa a stringersi su di lui a due passi dalla porta. Sono 4’ di recupero. E al 2’ di recupero il Frosinone palleggia con intelligenza, Cangianiello apre per Afi che infila un gran pallone al centro, Voncina come un falco infila laddove Martinelli non ci arriva. Il finale è tutto giallazzurro, Fiorentina atterrata. E la banda di Gorgone decolla, destinazione sconosciuta.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio