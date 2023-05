 PRIMAVERA 1, ORGOGLIO-FROSINONE MA THEINER E’ STREPITOSO

SASSUOLO (4-3-1-2): Theiner; Mandrelli (14’ st Cinquegrano), Cannavaro, Miranda, Pieragnolo; Leone, Casolari (40’ st Gori), Abubakar (39’ st Toure); Bruno; D’Andrea (40’ st Lolli), Russo (40’ st Ajayi).

A disposizione: Sacchetti, Loeffen, Baldari, Mata, Foresta, Cinquegrano, Ryan, Martini, Zaknic, Loporcaro.

Allenatore: Bigica.

FROSINONE (4-3-3): Palmisani; Evan (28’ pt Pozzi), Macej, Maura, Rosati; Peres, Bruno (14’ st Milazzo), Cangianiello; Selvini (22’ st Mezsargs), Voncina (22’ st Jirillo), Condello.

A disposizione: Stellato, Di Chiara, Stefanelli, Ferrieri, Quadraccia, Gozzo, Pera, De Min.

Allenatore: Gorgone.

Arbitro: arbitro sig. Niccolo’ Turrini di Firenze; assistenti sigg. Matteo Taverna di Bergamo e Luca Bernasso di Milano.

Marcatore: 40’ pt Bruno (S).

Note: spettatori: 200 circa; angoli: 4-3 per il Frosinone; ammoniti: 10’ pt Miranda (S), 20’ pt Peres (F), 33’ pt D’Andrea (S), 20’ st Toure (S), 30’ st Pieragnolo (S); recuperi: 4’ pt; 6’ st.

SASSUOLO (MO) – Non basta una grande prestazione sotto il profilo tecnico, tattico e dell’orgoglio. Il Frosinone lascia sul ‘Ricci’ di Sassuolo le pochissime e residue chance di agganciare i playoff. Paga il gol emiliano realizzato- da Bruno al 40’ del primo tempo e due grandi interventi del portiere degli emiliani Theiner, un palo e un tap-in fallito sulla stessa azione.

GLI ASSETTI – Il Sassuolo si presenta con il 4-3-1-2 che vede Theiner in porta, Pieragnolo e Mandrelli sulle corsie basse, Cannavaro e Miranda al centro. A centrocampo Casolari detta i tempi, Leone e Abubakar sono gli interni. Quindi il trequartista Bruno alle spalle delle punte D’Andrea e Russo.

Giallazzurri con il 4-3-3 che vede davanti a Palmisani la coppia centrale Maura-Macej, Evan a destra e Rosati a sinistra. Bruno è il regista basso, Cangianiello e Peres le mezze ali: in pratica la mediana titolare della scorsa stagione e gran parte di quella attuale. Nel tridente avanzato c’è Voncina al centro con Selvini e Condello attaccanti esterni.

FROSINONE PIU’ SFRONTATO E PERICOLOSO, THEINER EVITA LA CAPITOLAZIONE – Il primo pericolo lo porta il Frosinone: tre tocchi, da Palmisani a Condello che lancia Voncina sul filo del fuorigioco, contrastato in angolo al momento del tiro ma l’assistente sventola l’offside di partenza. Il Sassuolo spinge con veemenza, il Frosinone si deve rifugiare in angolo sull’attacco di Casolari da destra. Un fallo del giallazzurro Bruno sull’omonimo del Sassuolo permette agli emiliani di trovare una soluzione da palla inattiva, la difesa del Frosinone rintuzza la chance dei neroverdi. Break di Peres all’8’ sull’out di destra, c’è spazio davanti e lui ma il tiro-cross termina tra le braccia di Theiner. La squadra di Gorgone sceglie di saltare la prima linea di passaggio con un no-look sul quale Voncina arriva in leggero ritardo. Un minuto dopo la difesa del Sassuolo si impappina in uscita, Miranda deve spendere un fallo al limite per evitare che Voncina vada in gol. Sulla punizione, rasoiata di Condello e miracolo di Theiner che devia in angolo nonostante una deviazione. Due angoli di fila per i giallazzurri, la difesa emiliana trema soprattutto sul secondo, quando dopo la respinta di Theiner, il pallone rimpiomba in area del Sassuolo e resta incollato al piede di Selvini che poi non trova tempo e spazio per la conclusione. Spinge a testa bassa il Frosinone e la difesa dei padroni di casa si salva come può sul doppio tentativo, prima di Selvini e poi di Voncina bravo ad andare a rimorchio sul rimpallo. Il Sassuolo al quarto d’ora si rifà vivo, Abubakar lancia D’Andrea, Palmisani legge bene la traiettoria e blocca in uscita bassa. I giallazzurri giocano a mente libera e al 16’ Selvini raccoglie al volo un’apertura di Peres da destra, ottima l’intenzione, meno la precisione. L’arbitro sorvola su un paio di contatti sui giallazzurri, parte D’Andrea, Peres da ultimo uomo deve usare le maniere forti e rimedia un cartellino giallo. Sul pallone dai 20 metri va Casolari, Palmisani è attento.

ESCE EVAN, IL SASSUOLO COLPISCE CON BRUNO – Al 23’ Rosati apre dalla parte opposta per Evan che si ‘sciroppa’ 60 metri sull’out di destra, entra in mezzo al campo e detta per Condello ma Miranda chiude e salva una grande opportunità per il Frosinone. Un problema per Abubakar che piomba a terra, la mezz’ala del Sassuolo deve ricorrere elle cure dei sanitari ma si riprende dopo qualche minuto. Nel frattempo il Frosinone invece perde Evan per un problema fisico, al suo posto entra Pozzi. Grande azione di Peres ancora sull’out di destra, pallone sul secondo palo ma a Condello non riesce l’impatto pieno sulla sfera. Il Frosinone ha sempre un’idea precisa di gioco, far spostare le pedine del Sassuolo per poi cercare di andare a colpire sul lato debole. Al 32’ azione travolgente di Voncina che parte dentro la propria metà campo, supera un paio di avversari e lancia Selvini che però fa il movimento sbagliato in area e Cannavaro chiude in fallo laterale. Il Sassuolo ci prova con un’azione di D’Andrea, Palmisani lo chiude, l’attaccante cerca il rigore e si tuffa e rimedia un giallo. D’Andrea fa valere tutta la qualità ed alza il baricentro del Sassuolo, nella transizione il pallone finisce a Leone, botta che si spegne sull’esterno della rete. Si ferma di nuovo Abubakar, costretto ad uscire abbastanza incerto sulle gambe. Al suo posto al 29’ entra Toure. E’ il solito D’Andrea che alza i giri del Sassuolo ma è il bomber Bruno che raccoglie in scivolata un pallone di Pieragnolo e infila la rete del vantaggio per gli emiliani di Bigica. Il Frosinone alza troppo il baricentro, Bruno si infila nella prateria verso Palmisani, esce dalla figura di Maura e fiora il palo a Palmisani battuto. Dopo 4’ di recupero, il duplice fischio fissa il parziale di 1-0 per il Sassuolo.

GIALLAZZURRI DENTRO LA PARTITA MA NON INCIDONO – Due giri di lancette della ripresa, Toure cerca la sorpresa di pallonetto su Palmisani leggermente avanzato in area di rigore ma l’estremo difensore giallazzurro arretra due passi e sventa l’insidia. Il Frosinone a sua volta chiama al rilancio con i piedi Theiner, il portiere esce dalla propria area, Bruno raccoglie e prova l’eurogol da 60 metri ma l’estremo difensore ritrova le coordinate e tuffandosi in avanti blocca un pallone non velocissimo ma destinato in rete. Il Frosinone cerca l’ampiezza. Selvini lavora un ottimo pallone sull’out alto di destra del fronte d’attacco, esce dalla pressione di due avversari, entra dentro il campo e serve in area un cross delizioso sul quale non c’è nessuno a raccogliere. Ancora un attacco del Frosinone all’area del Sassuolo all’8’, slalom del giallazzurro Bruno che guadagna l’area di rigore e piomba a terra ma l’arbitro fa proseguire. Il Frosinone si tiene in partita ma deve aumentare il peso specifico davanti a Theiner per poter sperare di impensierire Theiner, fermo al miracolo in avvio di gara su Condello. Al 13’ Voncina largo a sinistra servito da Condello, attende l’inserimento dell’ex di Milan e Juve ma in area trova lo sbarramento di Mandrelli che si male e deve lasciare il posto a Cinquegrano mentre Milazzo rileva Bruno sul fronte del Frosinone. Il Frosinone vuole il pareggio, prima è Cangianiello a venire murato in area e poi c’è il tiro di Milazzo dal limite, pallone fuori. Al 18’ Condello innesta 5 marce nel giro di 30 metri, guadagna il fondo ma Cinquagrano evita lo ‘scarico’ centrale per uno tra Voncina e Selvini in agguato in area.

MIRACOLO DI THEINER, PALO E TAP-IN FALLITO SULLA STESSA AZIONE – Lampo del Sassuolo che si fa notare al limite dell’area canarina, ancora con il solito D’Andrea, destro fuori. Nel Frosinone cambiano due attaccanti, fuori Voncina e Selvini per Jirillo e Mezsarsg. Gorgone vuole tentare di scuotere il reparto offensivo che si è spento in corsa già nel primo tempo. Magia di Pozzi con un doppio stop&go sulla fascia destra, fallo di Pieragnolo e quarto ammonito tra gli emiliani. Condello lancia sulla corsa l’ariete Mezsargs, bomber della under 17, Miranda gli schiude l’ultima porta prima di arrivare a Theiner. Spinge il Frosinone: prima è Miranda che toglie il pallone dal tocco a botta sicura di Mezsargs e poi e Condello che rimedia una punizione dal limite, spostati sulla destra. Punizione di Condello, palo pieno dopo la deviazione di Theiner e poi Jirillo non riesce a trovare lo spazio per il tap-in sottomisura. Grande reazione del Frosinone che sbatte ancora una volta sui miracoli di Theiner. Non molla le speranze di arrivare il pareggio la squadra di Gorgone, grande orgoglio. A 2’ dai 6’ di recupero il pallone del meritatissimo pari arriva sui piedi di Jirillo per due volte di fila, il Sassuolo tira un doppio sospiro di sollievo. Al Frosinone resta una prestazione maiuscola ma con le polveri bagnate, il Sassuolo conquista i playoff.

Giovanni Lanzi