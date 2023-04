 PRIMAVERA 1, ROVESCIO DEL FROSINONE BATTUTO 5-0 AD EMPOLI

EMPOLI (4-4-2): Fantoni, Marianucci, Fini (22’ st Alessio), Seck (16’ st Barsi), Boli, Zenelaj, Ignacchiti (35’ st Indragoli), Renzi, Angori, Nabian (22’ st Tropea), Dragoner.

A disposizione: Tampucci, Seghetti, Magazzu, Stassin, Vallarelli, Kaczmarski, Bonassi, Ekong, Obeng

Allenatore: Buscè.

FROSINONE (4-3-3): Palmisani; Stefanelli (1’ st Gozzo), Pahic, Maura, Rosati (1’ st Macej); Mulattieri jr. (22’ st Pera), Errico, Cangianiello; Milazzo (1’ st Pozzi), Jirillo (22’ st Voncina), Selvini.

A disposizione: Stellato, Di Chiara, Gomes, Quadraccia, Stazi, Pera.

Allenatore: Gorgone.

Arbitro: signor Gabriele Sacchi di Macerata; assistenti sigg. Luca Landoni di Milano e Marco Sicurello di Seregno.

Marcatore: 13’ pt Nabian (E), 34’ pt Marianucci (E), 47’ pt Seck (E), 12’ st Ignacchiti (E), 47’ st Barsi (E).

Note: spettatori: 150 circa; angoli: 7-4 per il Frosinone; ammoniti: 35’ pt Seck (E), 16’ st Pahic (F), 43’ st Pera (F); recuperi: 2’ pt; 4’ st

EMPOLI – Il Frosinone torna dalla trasferta di Empoli con un pesante 5-0 sulle spalle e con un’altra espulsione nella collezione stagionale (Pera a 2’ dal 90’). Giallazzurri troppo rimaneggiati in tutti i ruoli chiave ma anche molto ingenui nei giocatori più esperti. E praticamente mai in partita, fatta eccezione per un flash di 3’ prima del 3-0 dei padroni di casa. In attesa che si completi la 26.a giornata, la squadra di Girgone deve guardarsi da tutta la pattuglia disseminata alle spalle.

Il tecnico giallazzurro Gorgone gestisce l’emergenza diffusa (ben 10 giocatori fuori causa tra infortunati e squalificati, record stagionale) senza abbandonare il 4-3-3. Torna tra i pali Palmisani, pacchetto centrale che vede Pahic e Maura con Stefanelli e Rosati sulle corsie. Torna anche Errico come fuoriquota nella posizione di play, Cangianiello e Mulattieri jr sono gli interni. In attacco chance dal 1’ per Jirillo, Selvini e Milazzo sono gli attaccanti esterni.

FROSINONE SUBITO IMPACCIATO, LA SBLOCCA NABIAN – Un minuto di gara, lancio di Pahic largo a sinistra per Selvini che cerca subito Jirillo al centro dell’area ma la difesa azzurra spazza. Si affaccia nella metà campo ciociara anche l’Empoli, centrocampo e difesa giallazzurra fanno blocco e favoriscono l’intervento di Palmisani. Pericolo in area del Frosinone al 5’, Seck cerca l’uno-due con Angori e poi il colpo di testa di Boli, bravo Maura ad allungare la traiettoria quel tanto che basta per mandare fuori giri il giocatore dell’Empoli. Lunga la fase di studio tra due squadre che menano le danze in 40 metri nella zona centrale del campo. Al 9’ cerca di rompere la monotonia Ignacchiti, Maura deve ricorrere alle maniere forti per fermare l’empolese. Giropalla dell’Empoli, Pahic non centra il rinvio pieno, pallone che schizza al centro dell’area per Nabian, tiro alle stelle con la porta spalancata. Un minuto dopo però è lo stesso Nabian che, servito da Ignacchiti, non sbaglia nonostante il ritorno di Maura e Pahic. Ma decisivo l’errore in costruzione della squadra ciociara e la postura non corretta del corpo da parte di Rosati che spianano la strada al vantaggio dei toscani. Due giri di lancette, Seck nell’uno contro uno con Maura dal limite, botta di destro che Palmisani devia in angolo. Problemi difensivi per il Frosinone, come già contro il Cesena ma a non dare copertura al pacchetto arretrato è anche un centrocampo leggero e il lavoro degli esterni d’attacco che non si abbassa mai sotto la linea della palla. Al 19’ Palmisani abbandona i pali alla ricerca di un pallone pressoché innocuo, Ignacchiti cerca il colpo di testa a porta vuota di Angori ma per fortuna del Frosinone che la conclusione è sbilenca. Frosinone comunque in partita nonostante qualche impaccio, la squadra di Buscé nonostante la supremazia territoriale è abbastanza fumosa negli ultimi 16 metri. Cambia qualcosa Gorgone che alza Stefanelli sulla linea mediana, sposta Rosati da braccetto mancino, opta così per la difesa a tre e all’attacco a due punte con Selvini in coppia con Jirillo. Serve di più dalla cintola in su alla squadra ciociara per tentare di impensierire la difesa dell’Empoli e il fin qui inoperoso Fantoni.

UNO-DUE DELL’EMPOLI DOPO TRE OCCASIONI GIALLAZZURRE – La prima azione degna di nota della squadra canarina arriva oltre la mezz’ora, al termine di un lungo palleggio da destra a sinistra c’è l’affondo interessante di Jirillo che però non guarda il movimento dei compagni in area e si impantana sulla linea di fondo. Un flash dell’Empoli che al 34’ va al raddoppio: il Frosinone si rifugia in angolo, tocco corto dalla bandierina per Angori, Maura si lascia sfilare alle spalle Marianucci, Palmisani esce ma non salta e resta in mezzo all’area piccola, la palla lo scavalca e il numero 4 dell’Empoli infila di testa a porta vuota. Rimedia un giallo magnanimo Seck per un fallaccio da rosso diretto su Cangianiello a centrocampo ma rischia di dilagare l’Empoli, pallone ancora del solito imprendibile Angori per Seck che sul secondo palo infila ilo 3-0 ma è in posizione di offside. Torna in difficoltà il Frosinone che dopo il cambio di modulo aveva lasciato spazio all’idea di un ritorno di fiamma. Il primo squillo giallazzurro a 2’ dal 45’, tocco di Jirillo per Selvini che in area, spostato leggermente a sinistra impatta come viene il pallone, Fantoni non ha una presa a tenaglia ma si salva. Nel finale ancora Frosinone che dà segnali di esistenza anche con Mulattieri jr., pallone col contagiri per Stefanelli e miracolo di Fantoni in angoli. Sul tiro dalla bandierina ancora Mulattieri, gran tiro che trova la deviazione di tacco di Maura, Fantoni ancora imperioso in angolo. Sogni di gloria riposti forse definitivamente al 47’, pallone lungo per Seck, il centrocampo saltato totalmente, l’esterno esce dalla figura di Maura e tira sul primo palo, Palmisani non vede partire nemmeno il pallone che si spegne in fondo al sacco. Diluvia ad Empoli ma per la prima volta in questa stagione anche sul Frosinone peggiore della stagione a causa di troppe assenze, al riposo sotto di 3 gol e in partita per una manciata di minuti.

GORGONE NE CAMBIA e, L’EMPOLI FA 4-0 – Nel Frosinone dal 1’ dentro Gozzo, Pozzi e Macej e fuori Stefanelli, Milazzo e Rosati. Gorgone non sposta l’asticella dal 3-5-2 ma cambia quello che può con un organico ridotto all’osso anche sotto il profilo del peso tecnico specifico. Il Frosinone si affaccia dalle parti di Fantoni, la difesa degli azzurri non abbassa il livello di attenzione. Serve un colpo da biliardo, lo cerca e lo trova Selvini all’8’, tiro sul primo rimbalzo dal limite e pallone che sibila a pochi centimetri dal palo alla destra di Fantoni. Al 10’ azione convulsa nell’area del Frosinone, l’Empoli grida anche al rigore ma c’è un fuorigioco ad evitare ancora guai alla porta giallazzurra. Che potrebbero arrivare 1’ dopo ma Nabian cicca il pallone sfiorato da Maura quel tanto che basta per mandarlo in angolo. E dalla bandierina arriva il 4-0, pallone dentro l’area piccola, Ignacchiti infila senza appello il 4-0. Tanta buona volontà tra i giocatori in maglia bianca ma con un passivo così pesante adesso subentra anche tanta rassegnazione. Al 18’ Cangianiello da sinistra guarda in area e pennella sulla testa di Jirillo, pallone un metro alto. Quattro cambi, due parte, al 22’. Nel Frosinone dentro Voncina e Pera per Jirillo e Mulattieri. E dentro anche Alessio e Tropea per Fini e Nabian per l’Empoli. Nel frattempo rischia di combinare una frittata il portiere Fantoni al rinvio dal fondo, pallone svirgolato, lui cade ma non c’è nessun giocatore con la maglia bianca in agguato. Il Frosinone ha ben poco da chiedere ad una partita nata male con le troppe assenze sulla rotta di avvicinamento e proseguita senza dubbio peggio e l’Empoli pago del parziale rotondo non affonda più il colpo. A 2’ dal 90’ fallaccio di Pera su una ripartenza dell’Empoli e il Frosinone chiude l’ennesima partita in 10 uomini. Si accende anche una miccia, subito sedata. Al 2’ di recupero, al primo tentativo dell’Empoli della ripresa, gran gol di Barsi in stile sudamericano sull’assist di Tropea. Il Frosinone incassa una ‘manita’ ,ma deve voltare subito pagina. Anche sotto il profilo della tenuta mentale.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio