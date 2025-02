 PRIMAVERA 2, BENEVENTO – FROSINONE 2-1

Benevento – Giangregorio; Fastiggi, Battista (47’st Masi), Eletto, Nonga, Marrone, Sasso (27’st Borrelli), Donatiello, Sessa (47’st Soprano), Francescotti, Balzano. A disposizione: D’Alessio, Mandato, Mirashi, Squillante, Panzarino, Festino, De Stefano, Politi, Puca. Allenatore: Iezzo

Frosinone – Dosso; Diallo, Hegelino, Molignano (19’st Schietroma), Pelosi, Shkambaj (19’st Befani), Marchese, Grosso, Cichero (27’st Vacca), Ferizaj (19’st Borgia), Dixon (33’st Stoyanov). A disposizione: Minicangeli, Cellupica, Lucchetti, Fiorito, Antonellis, Baptista, Carfagna. Allenatore: Pesoli

Ammoniti: Battista, Eletto, Sasso, Marrone, Francescotti, Molignano, Befani, Stoyanov.

Espulsi: Mirashi

Marcatori: 17’pt Cichero, 36’pt, 48’st Francescotti

Arbitro: Valerio Vogliacco della sezione di Bari.

Assistenti: Luca Caprinuolo e Antonio Alessandrino della sezione di Bari.

Il Frosinone di mister Pesoli scende in campo al centro sportivo ‘Avellola’ per disputare la diciottesima giornata del campionato di Primavera 2 contro il Benevento. La partita inizia subito con un Benevento sfrontato alla ricerca del vantaggio, ma il Frosinone non si fa trovare impreparato. Al sesto minuto di gioco arriva la prima occasione della partita con Ferizaj che però calcia alto sopra la traversa difesa da Giangregorio. Al diciassettesimo arriva il gol del vantaggio giallazzurro. La rete porta la firma del rientrante Cichero che sfrutta un ottimo assist di Grosso e batte la retroguardia giallorossa per l’1-0. La risposta del Benevento è rabbiosa e non si fa attendere, infatti al ventiquattresimo Dosso fa una grande parata sul tiro ben indirizzato di Francescotti. Ancora il numero dieci del Benevento ci riprova al trentacinquesimo su calcio di punizione, ma il portiere giallazzurro è bravo a negare il gol. Il Frosinone però è troppo schiacciato e dopo solo un minuto arriva il gol del pareggio. Cross in area di rigore di Fastiggi e Francescotti riesce a segnare il gol del pareggio che tanto aveva cercato nei minuti precedenti. Si va al riposo sul risultato di 1-1.

Nella ripresa il Frosinone non riesce a ripartire, la squadra di casa è ben messa in campo e concede poco alla squadra allenata da mister Pesoli. Nonostante i cambi apportati dall’allenatore ciociaro, sembra che il Frosinone non riesca a far male il Benevento. Ci prova solo a quarantaduesimo della ripresa con Befani, ma il tiro va alto sopra la traversa. Nel finale arriva la beffa per i giallazzurri. Al quarantottesimo Francescotti calcia una punizione che viene deviata dalla barriera e batte l’incolpevole Dosso, portando il risultato finale sul 2-1.