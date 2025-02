 PRIMAVERA 2, FROSINONE – MONOPOLI 1-0

Frosinone – Dosso; Diallo, Hegelund, Molignano (dal 37’st Baptista), Luchetti, Shkambaj, Marchese (dal 1’st Stojanov), Grosso, Cichero (dal 15’st Befani), Ferizaj (dal 20’st Schietroma), Dixon (dal 37’st Borgia). A disposizione: Minicangeli, Cellupica, Pelosi, Fiorito, Antonellis, Carfagna, Barone. Allenatore: Pesoli

Monopoli – Sibiliano, Collaro, De Palo E.(dal 30’st Marchionna), Mancino (dal 39’st Mercone), Rolla, Di Bari, Martini, De Gennaro (dal 39’st Di Cagno), De Palo A. (dal 30’st Fracchiolla), Lamberta (dal 17’st Persichini), Paukstys. A disposizione: Silvestris, Lamacchia, Diouf, Madio, Mercone, Spadavecchia. Allenatore: D’Ermilio

Ammoniti: 32’pt De Palo E.,

Marcatori: 17’st Grosso

Arbitro: Ciro Aldi della sezione di Lanciano.

Assistenti: Giacomo Bianchi della sezione di Pistoia e Cristiano Pelosi della sezione di Ercolano.

Ferentino – Il Frosinone ospita alla Città dello Sport di Ferentino il Monopoli nella diciannovesima giornata di campionato di Primavera 2. I giallazzurri partono più lenti anche per la pesantezza del campo che non favorisce il classico gioco fluido dei ragazzi di mister Pesoli. All’ottavo arriva la prima occasione della partita con Lamberta. L’attaccante del Monopoli trovato solo in area di rigore calcia verso lo specchio della porta ma trova una grande risposta di Dosso che nega il vantaggio. Il Frosinone risponde al dodicesimo con un tiro molto insidioso di Shkambaj che viene però disinnescato da Sibiliano. I ragazzi di mister Pesoli, prende le redini del gioco facendo abbassare il Monopoli nella propria area di gioco ma i giallazzurri non riescono a trovare gli spazi necessari per far male ai biancoverdi. I tentativi del Frosinone sono molteplici ma nessuno davvero pericoloso, il Monopoli riesce a reggere e la prima frazione di gioco termina quindi sullo 0-0.

La ripresa si apre con una buona occasione che capita sui piedi di Ferizaj che con l’esterno destro colpisce la sfera che però termina sul fondo. Al diciassettesimo arriva la svolta della partita, da calcio d’angolo, Ferizaj trova al limite dell’area di rigore Grosso che indisturbato calcia con il destro e batte Sibilano per l’1-0 giallazzurro. Ancora Frosinone, al ventottesimo Schietroma, con una serpentina semina tutti i difensori avversari e calcia sul secondo palo difeso da Sibilano il pallone però esce di poco terminando sul fondo. Dopo qualche minuto è Dixon ad avere un’occasione analoga ma il tentativo risulta ancora nullo. Il Frosinone continua a produrre azioni offensive, al quarantaduesimo è Shkambaj che arriva sul fondo dell’area di rigore mettendo un cross teso che però sfila per tutta l’area piccola non trovando nessun compagno pronto ad appoggiare in porta. Il risultato non cambia più e il Frosinone quindi ottiene una vittoria che allunga la serie di risultati utili consecutivi e consolidando ulteriormente la testa del campionato.