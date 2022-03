 PRIMAVERA 2, IL FROSINONE A CASA-LAZIO: DERBY SPETTACOLO PER IL RUOLO DI ‘REGINETTA’

A -3 giorni dal big match del girone B del campionato Primavera 2 dopo il turno di pausa imposto dal calendario per Palmisani & soci. Sul campo del Centro Sportivo ‘Fersini’ di Formello i giallazzurri di mister Gorgone domenica (ore 14) affrontano la Lazio di Calori. Si gioca domenica e non sabato perché la squadra femminile della Lazio che milita nella massima serie ha la priorità sulla Primavera.

In classifica squadre appaiate a 39 punti alle spalle della capolista Cesena (44). Non solo un derby ma una sfida che vale lo scettro di reginetta alle spalle dei romagnoli che a loro volta nell’ultimo turno hanno mancato l’allungo, bloccati sull’1-1 dal Perugia mentre la Lazio è tornata con un pesante 4-1 sulle spalle dalla trasferta di La Spezia.

La gara di andata, giocata il 20 novembre scorso, terminò 1-1 solo per le grandi parate del portiere dei capitolini Moretti.

Ciociari e capitolini si presentano all’appuntamento con umori del tutto opposti: Stampete & soci sulle ali dell’entusiasmo dopo il successo casalingo sul Benevento (4-0), Tare jr. & Co. Con il morale non certo nel momento migliore dopo le 3 sconfitte e 1 pareggio nelle ultime 4 giornate. Da una parte una corazzata, quella capitolina, partita con il dichiarato intento di tornare in Primavera 1 e dall’altra la vera sorpresa del campionato, la formazione canarina che rappresenta un bel mix di forza e qualità che ha trovato una sintesi pressoché perfetta.

Il superattacco del Frosinone – 17 gol Stampete e 11 Selvini – contro la difesa della Lazio che con 22 reti incassate è sempre la migliore del girone nonostante nelle ultime 4 giornate abbia incassato 9 reti.

Mister Gorgone avrà tutti a disposizione, fatta eccezione per il centrale di difesa Giordani che lamenta ancora i postumi della frattura ad un polso. Giallazzurri con le motivazioni e il morale al massimo ma anche ben consapevoli che di fronte, al di là delle ultime pause, c’è l’avversaria maggiormente accreditata alla vittoria finale.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio