 SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

Fine settimana in trasferta per il settore giovanile del Frosinone.

Unica squadra che scenderà in campo a Ferentino sarà l’Under 14 élite che sfiderà la penultima in classifica, il Cassino. I giallazzurri attualmente ricoprono la prima posizione con 48 punti in 18 match giocati, con il derby contro l’Accademia Frosinone ancora da giocare.

In trasferta gli under 17 affronteranno il Cosenza nel centro sportivo Popilbianco. Nell’ultima gara disputata i canarini sono usciti sconfitti contro il Lecce subendo così il sorpasso del Perugia.

Doppia sfida contro l’Ascoli per gli under 14 Pro e gli under 13 Pro, entrambi recuperi della 10ª giornata di campionato.

UNDER 17 – 23ª giornata

Domenica 27 marzo alle ore 10:30 – Cosenza (CZ)

Cosenza – FROSINONE

UNDER 16

Riposo

UNDER 15

Riposo

UNDER 14 élite – 20ª giornata

Sabato 26 marzo alle ore 15:00 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Cassino

UNDER 14 pro – 10ª giornata

Domenica 27 marzo alle ore 14:00 – Castel di Lama (AP)

Ascoli – FROSINONE

UNDER 13 Pro – 10ª giornata

Domenica 27 marzo alle ore 16:00 – Castel di Lama (AP)

Ascoli – FROSINONE

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio