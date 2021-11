 PRIMAVERA 2, IL FROSINONE A PERUGIA PER PRENDERE TUTTA LA POSTA

Gli esami non finiscono mai. E per il Frosinone di mister Gorgone sabato (ore 11) c’è la trasferta sul campo del Perugia che segue in classifica i giallazzurri di 1 lunghezza. Nel girone B del campionato Primavera 2 è bagarre, con 4 squadre nel giro di altrettanti punti: Lazio prima con 20 punti, battistrada adesso è il Cesena a 18, quindi Frosinone a 16 e Perugia a 15. Giallazzurri, reduci dalla grande prestazione interna con i biancocelesti che ha fruttato un pareggio (1-1) strettissimo, scavalcati proprio dai romagnoli che hanno vinto 4-2 a Crotone. Tornando brevemente alla gara contro la Lazio, forse la migliore dei canarini anche considerato il valore assoluto degli avversari, resta un po’ di rimpianto perché il pareggio va comunque stretto a Jirillo & soci. Ma si è voltata pagina, come sempre deve accadere nel calcio, sul triplice fischio finale.

Vale anche la pena di ricordare che le prime classificate dei due gironi di Primavera 2 accedono di diritto alla serie superiore mentre le squadre classificate dal 2° al 5° posto (8) disputeranno i playoff per una ulteriore promozione.

Tornando alla partita di sabato, il tecnico giallazzurro Gorgone ha lanciato un messaggio chiaro al gruppo durante la settimana di allenamenti che si chiude venerdi con la rifinitura e la lista dei convocati: il Perugia è avversario di prospettiva, sarà l’ennesima sfida complicata da affrontare con l’atteggiamento giusto tenuto finora. Importante tenere l’imbattibilità che dura dalla gara successiva al ko di Pisa. Gorgone per la trasferta recupera tra i convocati il portiere Palmisani ma conterà almeno 5 assenze certe: Recchiuti e Peres per problemi muscolari già dalla scorsa settimana, Pahic alle prese con un fastidio lombare, Bianchi lungodegente per un problema alla spalla e Battisti alle prese con noie al ginocchio. Si spera invece di recuperare alla causa il terzino Rosati, uscito anzitempo sabato scorso, che ha svolto lavoro differenziato.

