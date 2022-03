 PRIMAVERA 2, IL FROSINONE ASPETTA AL VARCO IL BENEVENTO

Il Frosinone cerca la quarta vittoria di fila per continuare ad alimentare il sogno di agganciare la promozione diretta nel campionato Primavera 1. I giallazzurri ospitano sabato prossimo 12 marzo (ore 14.30, Comunale di Ferentino) per la giornata numero 20 del girone B i pari grado del Benevento già battuti 1-0 nella gara di andata. Quella vittoria poi venne cancellata a causa di un errore legato all’utilizzo dei giocatori fuori quota e venne assegnato il 3-0 a tavolino alla squadra sannita allenata dall’ex difensore giallazzurro Gennaro Scarlato, attualmente al quarto posto con 30 punti. Vale la pena ricordare anche la formula: promossa in Primavera 1 una squadra per girone e qualificate alle final eight quattro squadre per raggruppamento.

Sono tanti i motivi di interesse di questa partita che per i giallazzurri potrebbe significare anche la possibilità di rosicchiare ulteriore terreno alla neo capolista Cesena (40) e alla vice capolista Lazio (38). Palmisani & soci poi alla 21.a dovranno scontare un turno di riposo, per cui sarà fondamentale anche scavare un solco dai sanniti. Il Frosinone nelle ultime 3 partite è tornato la grande macchina da gol che si era potuta ammirare nel girone di andata. Inceppata in quella sfortunata gara con il Pisa in casa (2-5) chiusa in 9 uomini ma decisa solo per una serie infinita di ingenuità della difesa giallazzurra.

Il tecnico Giorgio Gorgone spinge al massimo, perché probabilmente sa che la sua squadra è in grado di potersi esprimere in maniera costante su questi livelli. E’ evidente che la cartina di tornasole saranno questo tipo di sfide, come quella con il Benevento e a seguire con Lazio e Cesena.

Andando nello specifico della gara, mancheranno ancora gli infortunati Giordani e Pahic mentre si dovranno valutare le condizioni di Cangianiello, Recchiuti e Bianchi. Per il resto Favale & Stampete caricati a pallettoni e tanta voglia di continuare a recitare un ruolo di primo piano nella classifica del girone B.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio