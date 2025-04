 PRIMAVERA 2, SALERNITANA – FROSINONE 2-3

Salernitana – Palazzo, Conte, Susini, Guccione, Verza, Farina (dal 42’st Di Vincenzo), Tchaouna (dal 42’st Cosentino), Boncori (dal 10 st’ Zinkowski) , Paganetti (dal 17’st Di Lelio). A Disposizione: Gaucci, De amicis, Menduto, Mosionek, Gonnella, Buttaroni. Allenatore: Bovo

Frosinone – Minicangeli, Marchese (dal 20’st Vaccà), Shkambaj, Molignano, Pelosi, Luchetti, Befani, Ndow (dal 30’pt Ferizaj), Cichero, Grosso, Schietroma. A Disposizione: Dosso, Barone, Cellupica, Diallo, Pantano, Borgia, Antonellis, Carfagna, Fiorito. Allenatore: Pesoli

Arbitro: Valerio Navarino della sezione di Taurianova

Assistenti: Tommaso Piccitto e Sebastiano Salerno della sezione di Ragusa

Marcatori: 10’pt Boncori, 29’pt Boncori, 22’st Befani, 32’st Vaccà, 47’st Vaccà

Ammoniti: 46’st Conte, 47’st Di Vincenzo, 16′ pt Shkambaj, 46’st Grosso

Espulsi: 10’st Susini, 34’st Molignano

Salerno – Spettacolo e gol nella sfida tra Salernitana e Frosinone valida per il campionato Primavera 2. Il match si sblocca già al 10’ grazie a una bella azione personale di Tchaouna sulla fascia destra: cross basso in area e Boncori è pronto all’appuntamento con il gol. Il numero 10 granata si ripete al 29’, firmando la sua doppietta personale e il momentaneo 2-0. I padroni di casa sembrano in controllo, mentre il Frosinone fatica a rendersi pericoloso. Prima dell’intervallo, Shkambaj prova ad accorciare con un tirocross che sfiora il palo, mentre Schietroma ci prova per gli ospiti ma trova la risposta di Palazzo.

Nella ripresa, il Frosinone cambia volto. Dopo un primo segnale al 9’ con un colpo di testa di Cichero parato da Palazzo, la squadra ospite accorcia al 22’: Ferizaj calcia dal limite, il portiere respinge e Befani è il più lesto ad avventarsi sul pallone e insaccare. Passano pochi minuti e al 26’ Cichero realizza di testa, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Il pareggio arriva al 32’ in un’azione rocambolesca: Befani centra il palo con un gran destro, sulla respinta arriva Vaccà che non sbaglia. L’attaccante gialloblù completa la rimonta al 47’, ancora una volta approfittando di una disattenzione difensiva e firmando la sua personale doppietta.