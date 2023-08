 PRIMAVERA, BOLOGNA – FROSINONE 3-0

Bologna – Frosinone 3-0

Reti: 29′ Byar (B), 68′ Baroncioni (B), 74′ Mangiameli (B)

Bologna: Bagnolini, Menegazzo (77′ Idaro), Hodzic (64′ Bynoe), Amey, Rosetti, Ebone (64′ Mangiameli), Diop, Mercier (85′ Schiavoni), Baroncioni, Mukelenge (46′ Ravaglioli), Byar. A disposizione: Happonen, Cesari, Svoboda, Solda, Zilio, Ferrante. Allenatore: Vigiani

Frosinone: Romano T., Romano R. (46′ Boccia), Stefanelli (87′ Romano A.), Macej, Milazzo, Mezsargs (87′ Totti), Ferizaj, Panic (80′ Fiorito), Cissè (81′ Molignano), Lusuardi, Amerighi. A disposizione: Di Giosia, Severino,Rocci, Crecco. Allenatore: Gregucci

Arbitro: Domenico Mirabella della sezione di Napoli

Ammoniti: 25′ Romano (F),26′ Baroncioni (B), 56′ Cissè (F), 63′ Hodzic (B), 85′ Idaro (B)

Note: Angoli: 6/3 | Recuperi: 0′ p.t. / 3′ s.t.

BOLOGNA – Inizio di campionato amaro per i giallazzurri, sconfitti 3-0 sul campo del Bologna. Dopo il vantaggio nel primo tempo, i padroni di casa accendono il motore e nella ripresa e mettono la freccia. Buon Frosinone nella prima frazione di gioco, che con Cissè e Panic avrebbe potuto trovare il vantaggio. Prossimo appuntamento per i ragazzi di Gregucci alla ‘Città dello Sport’ contro il Monza.

Gara che parte su buoni ritmi al ‘Centro Tecnico Niccolò Galli’, con il Frosinone che dopo appena 1′ avrebbe già la grande occasione per passare, approfittando del disimpegno sbagliato di Bagnolini, che riesce poi a metterci una pezza. La squadra di Gregucci fa sempre grande pressing sulla retroguardia rossoblu, ancora non precisa in fase di disimpegno, ma Cissè a due passi dalla linea di porta colpisce la traversa. Il Bologna passa alla mezz’ora con la giocata di Byar, lanciato in profondità e bravo una volta entrato in area di rigore a spiazzare Romano. In chiusura di tempo il Frosinone reagisce, ma il tiro di Raffaele Romano termina alto.

Giallazzurri intraprendenti ad inizio ripresa, ma il Bologna controlla e prova in più occasioni a trovare il punto del 2-0. Raddoppio che arriva al minuto numero 68, ancora Byar protagonista, il numero 67 scappa tra le linee e serve Baroncioni che da posizione defilata non può sbagliare. Pochi minuti più tardi ed è Mangiameli a siglare la rete del definitivo 3-0, grazie ad un colpo di testa potente e preciso. Girandola di cambi che accompagna la gara verso il triplice fischio di Mirabella.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio

Fonte Foto: Bologna Fc