 PRIMAVERA, FROSINONE – CAGLIARI 1-1

Frosinone – Cagliari 1-1

Marcatori: 17′ Marcolini (C), 59′ aut. Balde (F)

Frosinone: Palmisani, Romano R., Pahic, Petta, Zaknic, Molignano (46′ Ferizaj), Selvini, Boccia, Luna (79′ Mezsargs), Cichella, Bouabre (90’+1′ Cichero). A disposizione: Lagronigro, Stefanelli, Severino, Romano A., Milazzo, Shkambaj, Ioannou, Amerighi. Allenatore: Angelo Gregucci.

Cagliari: Wodzicki, Idrissi, Conti (46′ Balde), Pintus, Cogoni, Malfitano, Mutandwa (82′ Bolzan), Vinciguerra (72′ Achour), Catena, Simonetta, Marcolini (62′ Sulev). A disposizione: Iliev, Ardau, Franke, Piseddu, Marini, Trepy. Allenatore: Fabio Pisacane.

Arbitro: Enrico Gemelli (sez. Messina)

Ammoniti: Marcolini (C), Conti (C), Vinciguerra (C)

FERENTINO – Sesto risultato utile consecutivo per la Primavera giallazzurra, che alla ‘Città dello Sport’ pareggia 1-1 contro il Cagliari. La squadra di mister Gregucci allunga così la striscia positiva con quattordici punti ottenuti in sei partite.

Frosinone e Cagliari sono due squadre in salute e i primi minuti lo dimostrano, tanto equilibrio e qualche fiammata da una parte e dell’altra. Prima occasione per il Frosinone al minuto numero 8, con Evan che entra in area di rigore e da posizione defilata colpisce l’esterno della rete. Al quarto d’ora ancora occasionassima per i giallazzurri sul tiro-cross di Romano, controllato però da Wodzicki. Nel miglior momento del Frosinone ecco il vantaggio ospite. Simonetta recupera il pallone a centrocampo, serve Marcolini che preciso batte Palmisani. Il Frosinone non ci sta e prova subito a raddrizzare il match, ma la rete siglata al 34′ da Zaknic è annullata per fuorigioco.

Ripresa che vede un Frosinone deciso a pareggiare i conti e rete che arriva al 59′. Traiettoria velenosa di Selvini da calcio d’angolo e Balde che nel tentativo di spazzare manda la palla nella sua porta. Girandola di cambi e partita che si riaccende nel finale. I giallazzurri confezionano un’ottima occasione da gol sull’asse Selvini-Ferizaj-Luna, il tiro di quest’ultimo termina alto di pochissimo. I ragazzi di Gregucci fiutano il colpaccio e prima del triplice fischio e ci provano ancora in due occasioni, prima con Cichella dal limite, pallone bloccato da Wodzicki e poi con Selvini a giro che sfiora la traversa. Non accade più nulla alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino, Frosinone che allunga la striscia positiva e rilancia ancora una volta le ambizioni di salvezza, in vista del match contro la Lazio.