 PRIMAVERA, FROSINONE – HELLAS VERONA 1-1

FROSINONE-HELLAS VERONA 1-1

Marcatori: 26′ Mezsargs, 43′ Diao

FROSINONE: Avella, Romano, Stefanelli (72′ Damar), Macej (46′ Amerighi), Pahic, Mezsargs (78′ Shkambaj), Cichero (Voncina), Ferizaj, Boccia, Cisse M., Paura. A disposizione: Romano, Lagonigro, Molignano, Rocci, Fiorito. Allenatore: Pittiglio

HELLAS VERONA: Toniolo, Calabrese, Corradi, De Battisti, Patanè, Riahi (66′ D’Agostino), Dalla Riva, Cisse A., Rigo (86′ Agbonifo), Dentale (86′ Ajayi), Diao (66′ Vermesan). A disposizione: Marchetti, Nwanege, De Franceschi, Szimionas, Minnocci, Fagoni, Pavanati. Allenatore: Sammarco

Arbitro: Luca Cherchi della sezione di Carbonia

Ammoniti: Cisse A (V), Corradi (V), Patanè (V), Voncina (F), Boccia (F), Cisse M (F)

FERENTINO – Terzo pareggio stagionale per i giallazzurri di mister Gregucci, che ha scontato oggi il secondo ed ultimo turno di squalifica. Un punto che serve ai giallazzurri per ridare fiducia dopo la sconfitta di Torino, ma soprattutto per aggiungere un altro punticino alla classifica.

Il Frosinone parte deciso e sfiora subito la rete con il calcio di punizione di Boccia su cui Stefanelli però non trova la botta vincente, bravo Toniolo a bloccare. Sono le prove generali, perché la rete giallazzurra arriva poco prima della mezz’ora. Contropiede da manuale quello dei giallazzurri, cominciato da Cichero e concluso da Mezsargs, che a tu per tu con l’estremo difensore ospite non può sbagliare. Nel finale di tempo il Frosinone si abbassa e subisce le sortite offensive dei veneti. Al 41′ Diao si fa ipnotizzare da Avella, ma l’estremo difensore nulla può un minuto più tardi proprio sull’attaccante, che dopo una respinta trova il tap-in vincente.

Nella ripresa il Frosinone fa più fatica, è un Verona a trazione anteriore quello di Sammarco, che colleziona diverse azioni da gol, prima del timido attacco giallazzurro al minuto 62, con il tiro di Cissè che termina però sul fondo. E se al 63′ al Verona viene annullato un gol, il Frosinone prova ad approfittarne sull’asse Boccia-Voncina, Toniolo è bravo ad anticipare in uscita. A pochi secondi dal 90, l’ispirato Boccia prova il guizzo servendo in profondità Dixon, l’ottima diagonale di Patanè evita la rete giallazzurra. Buon punto per la squadra di Gregucci, già proiettata al prossimo impegno in casa del Cagliari.