 PRIMAVERA, FROSINONE – MONZA 2-3

Frosinone – Monza 2-3

Reti: 20’ Lupinetti (M), Mezsargs 45’+1’ (F), 64’ rig. Ferizaj (F), 81’ rig. Ferrari (M), 86’ Berretta (M)

Frosinone: Romano T., Stefanelli, Macej, Pahic, Severino, Voncina, Milazzo (54’ Stoyanov) , Mezsargs (78’ Panic), Ferizaj, Boccia (88’ Fiorito), Cissè. A disposizione: Di Giosa, Romano F., Romano A., Totti, Molignano, Rocci, Shkambaj, Fiorito, Amerighi. Allenatore: Gregucci

Monza: Mazza, Colombo, Lupinetti (39’ Berretta), Marras, Fernandes, Ferraris, Antunovic (80′ Giubrone), Zoppi (46′ Dall’Acqua), Brugarello, Graziano (70’ Goffi), Cagia. A disposizione: Ciardi, Bagnaschi, Dell’Acqua, Longhi, Ravelli, Troise, Nenè, De Crescenzo. Allenatore: Lupi

Arbitro: Enrico Gigliotti della sezione di Cosenza

Ammoniti: Boccia, Voncina (F), Zoppi, Giubrone (M).

Note: Recuperi 3’ p.t. / 6’ s.t.

FERENTINO – Seconda sconfitta per la Primavera giallazzurra, che cade nel finale dopo un match dalle mille emozioni contro il Monza. Alla squadra di mister Gregucci non basta la reazione allo svantaggio iniziale per conquistare i primi tre punti della stagione.

Prima fase di studio alla ‘Città dello Sport’, poi l’occasionassima per il Frosinone sui piedi di Mezsargs, abile a rubare palla alla difesa biancorossa, ma poi incredibilmente spara sul portiere da due passi. Nel miglior momento del Frosinone arriva il vantaggio ospite. Graziano serve all’indietro Lupinetti, che dal limite lascia partire un sinistro imparabile per Romano. La reazione giallazzurra non si fa attendere e alla mezz’ora Boccia avrebbe la grande occasione per pareggiare, ma lo splendido colpo di testa termina a lato di pochissimo. Pareggio che arriva in pieno recupero, con Mezsargs, che stavolta sfrutta al massimo l’assist di Pahic e batte in corsa Mazza.

Nel secondo tempo il Frosinone è pimpante e sfrutta l’occasione dal dischetto conquistata dal solio Mezsargs, atterrato in area da Graziano. Ferizaj non sbaglia con un rasoterra potente e preciso che regala al centrocampista la prima segnatura in giallazzurro. La squadra di Gregucci sembra controllare il match, quando è ancora un episodio dal dischetto a riaprire tutto. Dopo l’uscita di Romano per il signor Gigliotti non ci sono dubbi, tiro dal dischetto e pareggio ospite. Nel finale arriva anche il sorpasso del Monza, ripartenza di Ferrari e Berretta che di sinistro batte l’estremo difensore. Seconda sconfitta per i giallazzurri impegnati nel prossimo turno in casa della Roma.

Fonte Foto: Enrico Magliocco – Frosinone Calcio