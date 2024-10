 PRIMAVERA, FROSINONE – TERNANA 1-0

Frosinone: Dosso, Obleac, Shkambaj, Grosso (dal 27’st Molignano), Hegelund, Corallini, Stojanov, Ferizaj (dal 16’st Borgia), Cichero, Barcella, Mezsargs (dal 27’st Dixon). A disposizione: Minicangeli, Cellupica, Reali, Diallo, Buonpane, Schietroma, Fiorito, Centra, Carfagna Allenatore: Greco

Ternana: Novelli, Valenti (dal 1’st Barletta), Gori, Bellavigna, Trifelli, Ferlicca (dal 16’st Furga), Montenegro (dal 27’st Guaglianone), Ferrara, Pierdomenico (dal 27’st Turella), Pllana, Loconte (dal 16’st Coltorti). A disposizione: Di Loreto, Goretti, Rota, Sowe, Boudaas, Lorrai. Allenatore: Schiavi

Marcatori: Cichero 35’pt

Arbitro: Cerbasi di Arezzo

Assistenti: Miccoli di Lanciano e Bosco di Lanciano

Ammoniti: Pllana (T)

Espulsi: Furga (T)

Il Frosinone continua a vincere e convincere. Dopo quattro giornate di campionato la squadra di Leandro Greco mantiene la vetta, ma stavolta in solitario, complice la sconfitta dello Spezia, giallazzurri quindi a punteggio pieno dopo quattro partite. Alla “Città dello Sport” di Ferentino è gara vera e combattuta fin dall’inizio, con il Frosinone che con il passare dei minuti prende campo e fiducia. Rete del vantaggio che arriva al 35′ sull’asse Ferizaj – Mezsargs, con quest’ultimo che di prima inventa il passaggio vincente per Cichero: l’attaccante in area conclude in porta trovando la terza rete stagionale. La ripresa è aperta, entrambe le squadre se la giocano a viso aperto. Fino all’ultimo il risultato rimane in bilico ma la difesa giallazzurra concede pochissimi spazi mantenendo così il vantaggio. Vince il Frosinone 1-0.