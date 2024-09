 PRIMAVERA, GRECO: “VOGLIAMO ESSERE COMPETITIVI E AMBIZIOSI”

Al via il campionato Primavera 2, sabato i giallazzurri saranno impegnati in casa del Napoli, per il primo turno di una stagione che il Frosinone vuole vivere da protagonista. Il punto di mister Greco a poche ore dall’esordio stagionale:

Nuova stagione e nuovi obiettivi, quali sono le ambizioni del Frosinone?

“Sta per iniziare finalmente la stagione, siamo contenti perché veniamo da un mese di lavoro intenso, utile per conoscere al meglio la squadra. Vogliamo essere competitivi nel tempo e ambiziosi per cercare di fare un bel campionato. Sarà fondamentale avere sana ambizione, cultura del lavoro e voglia di migliorarsi quotidianamente.

Esordio per mister Greco sulla panchina giallazzurra, quante emozioni?

Per me Frosinone è uno step importante, in estate è nato tutto velocemente dopo aver sentito Angelozzi e Frara. Allenare qui mi permetterà di crescere sotto l’aspetto professionale e umano, lavorando a stretto contatto anche con Vincenzo Vivarini, tecnico che negli ultimi due anni ha espresso il miglior calcio in Italia.

Possiamo già indicare le favorite del Girone B?

Difficile da dire, a questa età subentrano tanti aspetti, noi vogliamo essere competitivi, cominciamo in casa del Napoli, una di quelle squadre che puntano al vertice, sarà quindi stimolante affrontarli già alla prima”.