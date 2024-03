 PRIMAVERA, LAZIO – FROSINONE 2-0

Lazio-Frosinone 2-0

Marcatori: 37` Sana Fernandes, 58` Gonzalez

LAZIO – Magro, Bordon, Milani, Sardo (82` Napolitano), Bedini, Sana Fernandes (73` Cuzzarella), Di Tommaso (73` Cappelli), Ruggeri, Sulejmani, Gonzalez (82` Bigotti), Zazza (46` Nazzaro). A disposizione: Renzetti, Suleymane, Tredicine, Ferrari, Bordoni, Di Gianni. Allenatore: Sanderra.

FROSINONE – Palmisani, Romano, Pahic (84` Dixon), Petta, Zaknic, Ferizaj (65` Molignano), Selvini, Boccia (65` Milazzo), Luna (76` Cichero), Cichella, Bouabre (65` Mezsargs). A disposizione: Lagonigro, Stefanelli, Severino, Shkambaj, Ioannou, Amerighi. Allenatore: Gregucci.

Arbitro: Dario Madonia della sezione di Palermo

Ammoniti: Sana Fernandes, Di Tommaso, Bordon, Magro (L), Boccia, Zaknic, Pahic (F).

FORMELLO – Dopo sei risultati utili consecutivi, il Frosinone frena sul campo della Lazio. I giallazzurri nonostante un ottimo avvio di gara subiscono i padroni di casa ed escono sconfitti dal ‘Mirko Fersini’.

Primo squillo biancocelesti dopo 8′ con Sana Fernandes, che getta scompiglio nella retroguardia del Frosinone, ma a tu per tu Palmisani è bravo a respingere. I ragazzi di mister Gregucci controllano bene il match e al 20′ hanno l’occasione di passare avanti con Ferizaj, ma il sinistro del centrocampista termina a lato di un soffio. E’ ancora Ferizaj a rendersi pericoloso qualche minuto più tardi, ma il l’ottimo cross di Selvini termina alto sopra la traversa. Nel miglior momento del Frosinone ecco però il vantaggio laziale, che si concretizza sull’asse Gonzalez – Fernandes, con quest’ultimo che davanti a Palmisani non può sbagliare. Timida reazione giallazzurra prima del duplice fischio con Selvini, pallone sul fondo.

Il Frosinone si fa vedere subito in avanti alla ricerca del pareggio, ma lo scambio tra Cichella e Selvini porta ad un nulla di fatto. Come accaduto nel primo tempo, nel miglior momento giallazzurro ecco ancora un colpo della Lazio. Milani veste i passi dell’assist man e Gonzalez non può sbagliare. Gregucci prova a cambiare inserendo Milazzo, Molignano e Mezsargs. Frosinone a trazione anteriore, che ha il difficile compito di riprendere la Lazio avanti di due gol. Pahic ci prova con un tiro-cross controllato da Magro, poi è il turno di Molignano, che colpisce bene il pallone sul secondo palo, ma la palla sfila ad un soffio dal palo. Ultimo pericolo creato dal Frosinone nel finale con Dixon, il cross mette non poco in difficoltà Magro, che si rifugia in angolo. Termina con la vittoria della Lazio, che a Formello passa all’inglese, niente drammi per il Frosinone, che ripartirà nel prossimo turno in casa contro la Sampdoria.