 PRIMAVERA, NAPOLI – FROSINONE 0-2

Napoli – Comincia nel migliore dei modi il campionato per il Frosinone. All’esordio in trasferta la squadra di Greco batte il Napoli vincendo per 2-0. L’approccio per i giallazzurri è positivo e già al 4’ arriva il primo affondo della giornata con Ferizaj che dal limite dell’area tenta la conclusione che finisce sopra la traversa. Passano pochi minuti ed ecco il primo gol stagionale. Dagli sviluppi di una punizione laterale il Frosinone passa in vantaggio: Ferizaj calcia forte in porta da lontano, Cichero si fa trovare pronto sulla respinta del portiere trovando la rete dello 0-1. L’autore del primo gol va vicino addirittura alla doppietta al 44’ con un preciso colpo di testa che sfiora la traversa. Al rientro dall’intervallo i ragazzi di mister Greco non smettono di dominare e dopo appena 7’ raddoppiano il risultato. Protagonisti Shkjambaj con una corsa solitaria sulla sinistra e Mezsargs che trova la conclusione vincente con un gran diagonale: 0-2. Subito dopo il gol Borgia, con un’azione in solitaria, entra nell’area partenopea e vede libero Cichero che conclude a lato di poco, sfiorando il colpo del k.o. Nel finale i ritmi calano e il risultato non varia: i primi tre punti vanno al Frosinone.

Napoli: Sorrentino, Esposito (39’st Colella), Gambardella (17’st Pinzolo), De Luca, Malasomma, D’Angelo, Cimmaruta (39’st Borrelli), De Chiara, Popovic (11’st Borriello), Ballabile, Raggioli. A disposizione: Petrone, Avvisati, Stasi, Distratto F., Arzillo, Zago, Garofalo, Distratto D. Allenatore: Rocco

Frosinone: Dosso, Obleac, Shkjambaj (17’st Corallini), Grosso (1’st Borgia), Pelosi (36’st Diallo), Hegelund, Stoyanov, Ferizaj (36’st Molignano), Cichero, Barcella, Mezsargs (29’st Dixon). A disposizione: Barone, Giora, Zorzetto, De Filippis, Borgia, Schietroma, Fiorito, Baptista. Allenatore: Greco

Marcatori: Cichero 9’pt, Mezsarsg 7’st

Arbitro: Nigro di Prato

Assistenti: Di Carlo ed Esposito di Pescara

Ammoniti: Giambardella, Raggioli, Ballabile, Malasomma, Borrelli, Grosso, Shkjambaj, Pelosi