 SERIE C FEMMINILE, PRIMA VITTORIA PER IL FROSINONE

Frosinone – Seconda giornata del campionato di serie C per le giallazzurre di mister Foglietta che iniziano con il piede giusto l’incontro. In grande spolvero Flavia Sgambato che all’ottavo minuto di gioco colpisce il palo dopo una posizione dal limite. Passano pochi minuti e arriva l’episodio che cambia la partita. Lucrezia Silvi viene atterrata in area di rigore, l’arbitro Tomei della sezione di Sapri concede l’estrema punizione. Sul dischetto si presenta la solita Flavia Sgambato che realizza così l’1-0 del Frosinone. Lecce che si fa vedere al 15’ minuto, dopo un’azione rocambolesca che vede la Scardino colpire dal limite dell’area di rigore, ma il pallone termina sul fondo. Al 31’ minuto arriva il raddoppio delle giallazzurre dopo gli sviluppi di una rimessa laterale Veronica Spagnoli in contropiede arriva indisturbata in area di rigore e serve un comodo assist a Flavia Sgambato che raddoppia. La riprese si apre con un Frosinone arrembante che chiude la squadra ospite nell’area di rigore con l’estremo difensore leccese che salva in due occasioni prima sulla Musolino e poi sulla Tata. Il pressing continua fino a quando al ventesimo della ripresa la Musolino colpisce con una gran volè da fuori area dopo gli sviluppi di un calcio d’angolo e porta il Frosinone sul 3-0. Lo spartito non cambia per tutto il secondo tempo fino allo scadere quando la Ruzafa cala il poker chiudendo così la partita sul 4-0.

Frosinone – Siejka, Zavarese, Stibel, Collovà, Silvi (dal 85’ Contena), Vaccari, Maier (dal 63’ Licari), Spagnoli (dal 46’ Ruzafa), Musolino(dal 75’ Bevilacqua), Sgambato, Tata (dal 70’ Fiore). A disposizione: Zuliani, Neddar, Cacchioni, Antonucci, Fiore. Allenatore: Foglietta

Lecce – Prieto, De Vito (dal 70’ Renna), Itoya, Felline, Megna (dal 88’ De Paola), Labianca, Simone (dal 80’ st Monno), Berte (Dal 60’ Lisi), De Plinzio, D’Amico, Scardino (dal 54’ Nutricati). A disposizione: Garzya, Renna, Monno, Tondo, De Paola, Lisi. Allenatore: Indino

Ammonite: Scardino, Stibel, Felline

Marcatori: 9’ pt Sgambato, 31’pt Sgambato, 70’ st Musolino, 90’ st Ruzafa