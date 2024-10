 PRIMAVERA, PERUGIA – FROSINONE 1-3

Perugia – Yimga, Bussotti, Dottori, Ambrogi, Randolini, Cottini, Pirani(dal 11′ st Sadetinov), Perugini (dal 35’st Diouf), Karafili (dal 11’st Liuckunas) Barberini (dal 35’st Casagrande), Berta (dal 23′ st Cardoni). A disposizione: Romagnoli, Brunori, Calzoni, Cardoni, Hebeck, Mori, Romani, Rossi. Allenatore: Moll

Frosinone – Dosso, Obleac (dal 42’st Diallo), Hegelund, Shkambaj (dal 42’st Befani), Pelosi, Grosso, De Filippis, Ferizaj, Dixon (dal 23′ st Schietroma), Molignano (dal 16’st Borgia), Mezsargs. A Disposizione: Barone, Cellupica, Corallini, Antonellis, Carfagna, Buonpane, Fiorito, Centra. Allenatore: Pesoli

Arbitro: Filippo Pazzarelli della sezione di Macerata

Assistenti: Gianmarco Macripò della sezione di Siena e Sebastian Petrov della sezione di Roma 1

Marcatori: 39’pt Berta, 50’st Mezsargs, 56’st Obleac, 75′ st Grosso

Ammoniti: Dottori, Rondolini, Molignano, Dixon

La primavera giallazzurra che accoglie in panchina il nuovo allenatore Emanuele Pesoli torna a vincere in campionato, battendo il Perugia per 1-3. La partita parte ad alta intensità da entrambe le parti. Al 19′ Mezsargs trova Ferizaj, questo crossa per Dixon che colpisce di testa, ma Yimga si supera. La svolta della partita arriva al 39’ minuto del primo tempo quando, su un rinvio del portiere, la palla arriva a Barberini che con un ottimo cross trova Berta che di sinistro batte Dosso, per il vantaggio perugino. Nella ripresa però cambia il ritmo. I giallazzurri pareggiano infatti dopo cinque minuti. Ferizaj trova con un gran cross Mezsargs che di destro pareggia i conti. La pressione non smette e al 56’ minuto sugli sviluppi di un calcio di punizione, Obleac spunta dalla mischia e di destro raddoppia. Il punto esclamativo arrivo al 75’. Quando con una splendida azione corale il solito Mezsargs trova Grosso che sigla il definitivo 1-3.