 SERIE C FEMMINILE, VITTORIA DEL FROSINONE CONTRO GIOVANILE ROCCA

Giovanile Rocca – Giordano, Lombardo, Cucinotta, Romano (1’st Miracola), Venuto (dal 32’st Lupica), Cinque, Cardone, Russo, Cammareri, Raffaele, Graziano. A disposizione: Santospirito, Miniciullo, Dambra, Vitale,, Smiriglia, Urbano, Monaco. Allenatore: Buttaccio

Frosinone – Zuliani, Silvi, Cacchioni, Vaccari, Collovà(dal 38’st Vona), Bevilacqua (dal 8’st Tata), Contena (dal 18’st Musolino), Licari, Maier (dal 35’st Palmieri), Sgambato, Fiore (dal 18’Eleuteri) st. A disposizione: Sijeka, Vona, Leone, Palmieri, Capogna, Stibel. Allenatore: Foglietta

Arbitro: Enrico Pasqua della sezione di Vibo Valentia

Assistenti: Alberto Bonomonte e Giuseppe Scalavino della sezione di Palermo

Marcatori: Vaccari, Maier, Fiore

Il Frosinone scende in campo per l’ottava giornata di campionato in trasferta contro il Giovanile Rocca. La partita inizia subito bene per la formazione di mister Foglietta che parte con il suo classico gioco aggressivo e fronteggia bene l’avversario. La partita si sblocca sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Sul cross di Bevilacqua a sbucare in area di rigore è Vaccari che batte Giordano e porta in vantaggio le giallazzurre. Dopo pochi minuti, arriva anche il raddoppio con Maier che con uno splendido inserimento si fa trovare davanti al portiere che batte con il destro. Il terzo gol arriva a ridosso della fine del primo tempo. Un’altra bella azione confezionata dalle giallazzurre. Dopo che un cross viene ribattuto dalla difesa, Fiore dal limite dell’area di rigore controlla il pallone e calcia battendo ancora una volta Giordano. Nella ripresa le ragazze di mister Foglietta gestiscono bene il vantaggio. Sono molte le occasioni per le giallazzurre ma il risultato non cambia. Da segnalare l’esordio in Serie C per Eleuteri e Vona che calcano il campo per la prima volta in carriera.