 PRIMAVERA1, IL FROSINONE PAGA ERRORI E NERVOSISMO E LA CENERENTOLA CESENA VINCE 3-2

FROSINONE (4-3-3): Di Chiara; Maura, Pahic, Macej (19’ st Rosati), Stefanelli (15’ st Voncina); Mulattieri jr (15’ st Bruno), Peres, Cangianiello; Gozzo (19’ st Jirillo), Selvini, Condello.

A disposizione: Stellato, Milazzo, Zettera, Gomes, Quadraccia, Pozzi, Stazi, Pera.

Allenatore: Gorgone

CESENA (4-3-1-2): Veliaj; Di Francesco, Lepri, Elefante (32’ st Ferretti), Rossi; Francesconi, Lilli (36’ st Campedelli), Balde; Carlini; Polli (32’ st Denes), Coveri (44’ st Milli).

A disposizione: Montalti, Guidi, Bifini, Valentini, Trocchia, Manetti, Castorri, Gramignoli.

Allenatore: Ceccarelli.

Arbitro: signor Enrico Gemelli di Messina, assistenti sigg. Luca Chiavaroli di Pescara e Pierpaolo Carella di L’Aquila.

Marcatori: 6’ e 24’ pt Coveri (C), 8’ pt Lepri (aut. F), 22’ st Selvini (F); 43’ st Denes (C).

Note: spettatori: 300 circa; angoli: 8-5 per il Cesena; ammoniti: 9’ pt Cangianiello (F), 22’ pt Balde (C), 35’ pt Peres (F), 42’ pt Gozzo (F), 44’ pt Gorgone (all. F), 18’ st Carlini (C), 24’ e 28’ st Bruno (F), 44’ st Montalti (C); espulso: 28’ st Bruno (F), 47’ st Lucchese (medico sociale F); recuperi: 1’ pt; 5’ st.

FERENTINO (FR) – Il Frosinone paga il combinato disposto delle troppe assenze fondamentali, di errori a catena soprattutto in difesa, dell’eccessivo nervosismo che lascia in 10 nel momento topico della gara (espulso Bruno per somma di ammonizioni rimediate in 4’) e perde (2-3) in casa con la Cenerentola del campionato, il Cesena. I romagnoli fanno la loro parte fino in fondo. La squadra di Gorgone rimane comunque al secondo posto a 45 punti, agganciata dal Torino. Insufficiente la direzione arbitrale.

L’ASSETTO – Nel Frosinone assenti gli squalificati Palmisani e Maestrelli, ci sono i rientri in panchina di Quadraccia e Bruno. Tra i pali va Di Chiara, davanti a lui la coppia di centrali è composta da Pahic e Macej, con Maura a destra e l’ingresso dal 1’ di Stefanelli a sinistra. In mezzo al campo Peres capitano e play, Mulattieri jr. e Cangianiello sono gli interni. In attacco tridente composto da Selvini al centro, Gozzo (soluzione last-minute dopo l’infortunio di Afi nel riscaldamento) e Condello.

FA TUTTO IL CESENA, DOPPIO COVERI E AUTORETE DI LEPRI – Prima azione della gara del Cesena, pallone che rimpalla sul corpo di Macej è termina in angolo. Tiro dalla bandierina bloccato senza problemi da Di Chiara. Il Frosinone imbastisce una manovra sulla sinistra, il Cesena si rifugia in angolo, va Condello a caccia del terzo gol olimpico della stagione ma la traiettoria è leggermente lunga. Al 6’ il Frosinone va sotto, cross da destra di Francesconi, al centro dell’area è in agguato Coveri che infila alle spalle di Di Chiara. Il Frosinone riprende subito il bandolo della matassa, al 7’ Condello fa da centroboa, resiste alla carica di Elefante, appoggia all’accorrente Gozzo che spara alto. Il gol del pari giallazzurro è nell’aria. Al 9’ se ne va Gozzo a destra senza opposizione, pallone tagliato in area di prima intenzione, Lepri infila alle spalle di Veliaj. Parità ristabilita nel giro di 3’. Ma al 12’ ci vuole l’intervento del direttore di gara con l’ausilio dell’assistente per annullare una rete al Cesena firmata da Carlini che si faceva trovare alle spalle della difesa giallazzurra. Romagnoli comunque pericolosi, ciociari abbastanza in difficoltà soprattutto nella tenuta difensiva. Quando il Frosinone decide di allungarsi crea problemi ai romagnoli. Al 18’ Peres controlla un pallone complicato al limite dell’area, uno sguardo alla porta e gran tiro che Veliaj devia in angolo con un balzo portentoso. Al 22’ bella giovata in tandem Maura-Gozzo, il terzino va a prendersi fallo, punizione e ammonizione di Balde. Sul piazzato va Condello che trova la testa di Pahic, pallone fuori. Ma il Cesena torna avanti: Pahic perde un duello aereo con Polli, spizzata per il solito Coveri che se ne va inseguito inutilmente da Macej e appena dentro l’area infila Di Chiara di giustezza nell’angolino opposto. Ancora in evidente difficoltà tutta la fase difensiva giallazzurra. Tutta un’altra musica invece dalla cintola in su perché al 28’ Peres di prima intenzione allarga per Gozzo, controllo dell’ex del Crotone, pallone sul sinistro e traiettoria che sbatte sulla traversa e poi si spegne a fondo campo. Sfortunata la squadra di Gorgone. Ma il Cesena è sempre pericoloso ogni volta che si affaccia al limite dell’area giallazzurra e al 31’ ci serve una bella deviazione in angolo di Di Chiara su tiro di Carlini per evitare l’1-3. Attaccano i canarini, azione a percussione di Condello, traiettoria allungata dalle torri della difesa ospite, il pallone si impenna, termina sulla traversa e poi in angolo. Dalla bandierina un pallone per la botta al volo di Cangianiello, la difesa del Cesena fa scudo davanti a Veliaj e l’azione sfuma. Sul ribaltamento di fronte è Lilli che riceve il pallone spalle alla porta all’altezza dell’area piccola, marcatura non perfetta, pallone che sfiora il palo. Non c’è un attimo di tregua, al 39’ Selvini decide di mettersi in proprio, break, difesa e gran tiro che il portiere del Cesena devia andandosi ad allungare alla propria destra. Nel finale di tempo la gara si scalda, un fallo su Peres non viene sanzionato dall’arbitro, il Cesena riparte, il direttore di gara ammonisce Gozzo per proteste e poi anche il tecnico Gorgone. Il tempo si chiude dopo 1’ di recupero, il Cesena va al riposo avanti di un gol.

IL FROSINONE RISCHIA GROSSO, GORGONE CAMBIA E SELVINI FA 2-2 – Si riparte senza variazioni su entrambi i versanti. Un po’ di imprecisione nella gestione del pallone da parte del Frosinone, al 2’ Peres manda Selvini nello spazio con un lancio di 50 metri ma l’attaccante si defila e quando cerca di confezionare un assist in area non c’è nessuno dei suoi. Un minuto dopo il Cesena confeziona due palle gol: cincischia la difesa del Frosinone, Polli di mezzo volo cerca l’incrocio ma Di Chiara salva in angolo. Sul tiro dalla bandierina svetta Lepri, pallone a millimetri dall’1-3. Soliti problemi dalla cintola in giù per il Frosinone che però deve anche cercare di occupare l’area avversaria. Due volte Condello dalla bandierina, due volte traiettoria lunga. Gorgone prepara i cambi mentre Maura rischia il rigore, punizione e grande deviazione di Di Chiara in angolo. Doppio cambio al quarto d’ora per il Frosinone: dentro Voncina e Bruno per Stefanelli e Mulattieri. Difesa a tre nel Frosinone che stenta a trovare le misure e al 17’ Rossi sfiora il gol con un diagonale. Fuorigioco dubbio fischiato a Selvini, nel frattempo, ma i giallazzurri vivono di episodi. Altri due cambi per il Frosinone: Jirillo e Rosati per Mulattieri e Macej. Il Frosinone prepara un assalto che fino a questo momento tarda ad arrivare. E’ Condello che cerca l’eurogol, botta al volo in mezza rovesciata, pallone alto di poco. Ma il gol arriva 1’ dopo, al 22’: cross di Condello, Selvini appostato sul secondo palo con un colpo di testa scavalca il portiere e sfera che si deposita nell’angolo opposto.

BRUNO, TUTTO IN 13’: RIENTRA, DUE GIALLI IN 4’ E VA SOTTO LA DOCCIA . E AL 44’ PASSA IL CESENA – Il Cesena adesso soffre, la difesa romagnola balla per la prima volta nell’arco della gara ma Lepri ci mette una pezza. Ma nel momento forse decisivo per il Frosinone, Bruno – rientrato al 15’ dopo un lungo infortunio – colleziona due ammonizioni giuste ed evitabilissime nel giro di 4’, lasciando la squadra in 10. Cambia di nuovo la chimica della gara e Di Chiara para a terra una conclusione di Coveri. Dall’altra parte Condello prende il tempo all’avversario, conquista la linea di fondo ma chiede troppo alla balistica. Azione replicata in copia 2’ dopo, pallone fuori. E serve ancora una grande parata di Di Chiara per dire no a Francesconi. Che ci riprova a 4’ dal 90, pallone che si spegna sull’esterno della rete. Sale alla ribalta Di Chiara che chiude tutti gli spifferi che si aprono nella retroguardia ma a 2’ dal 90’ Denes batte nello scatto Rosati, incrocia il destro che Di Chiara tocca ma non riesce nel miracolo di deviare in angolo. Al 50’ Voncina a due passi manda fiuori di testa. Al triplice fischio finale Cesena avanti e Frosinone che deve riflettere sull’eccessivo nervosismo, sugli propri errori ma anche maledire le troppe assenze fondamentali.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio