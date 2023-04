 UNDER 14 ÉLITE, IL DERBY GIALLAZZURRO LO VINCE IL FROSINONE (4-1)

FROSINONE: Scordari, Trulli (dal 25’ st Pileri), Iacobelli, Sperduti (dal 25’ st Ricci), Di Giuseppe, E. Riggi, Giurdanella (dal 9’ st Eulisi), Esposito (dal 21’ st Voidoc), Carbone (dal 29’ st Marcuccilli), R. Rosa, Casagrande (dal 29’ st M. Riggi).

A disposizione: Palombi, Pantalone, Paniccia.

Allenatore: Broccolato.

ACC. FROSINONE: Vandra, Agosti (dal 1’ st Fiaschetti), Calicchia, Cardinali, Cimini, Evangelisti (dal 23’ st Caterino), Gonzalez (dal 28’ st Fortuna), Grande, Ionta, Milano, Raimondo (dal 16’ st Fratarcangeli).

A disposizione: Di Rita, Fava, Vacca.

Allenatore: Cerri.

Arbitro: Sig. Stanzione della sezione di Cassino.

Marcatori: 23’ pt Esposito (F), 28’ pt Carbone (F), 3’ st Cardinali (A), 7’ st R. Rosa (F), 19’ st Casagrande (F).

Note: ammoniti: Casagrande (F), Grande (A), Gonzalez (A).

CEPRANO – Poker e tre punti per il Frosinone di mister Broccolato contro i pari età dell’Accademia Frosinone.

I canarini riescono a superare brillantemente il derby contro la compagine di mister Cerri grazie ad un netto 4-1.

Nella prima parte del primo tempo gli ospiti riescono ad arginare le discese offensive di Carbone e compagni ma al 23’ minuto Esposito riesce a bucare la retroguardia dell’Accademia Frosinone e a portare in vantaggio i suoi.

Il gol stordisce l’Accademia e i canarini ne approfittano per allungare il vantaggio grazie al gol di Carbone.

Nella ripresa gli ospiti alzano la testa e provano una reazione accorciando le distanze con Cardinali ma pochi minuti dopo R. Rosa ristabilisce le distanze battendo Vandra.

Al 19’ minuto Casagrande si unisce alla lista dei marcatori siglando il definitivo 4-1.

La vittoria tiene i canarini a +10 dal secondo posto con ancora cinque partite da giocare, prossimo match dopo la sosta di Pasqua contro la Vigor Perconti.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio