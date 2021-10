 PRIMAVERA2, IL FROSINONE IN CASA CON LA TERNANA PER RIMANERE AL VERTICE

Il Frosinone che vola sulle ali dei tre successi di fila ospita sabato (ore 15) la Ternana al Comunale di Ferentino. Tra le due squadre ci sono 11 punti di differenza (umbri a 1 punto, ottenuto in casa con la Reggina) ma ora più che mai per il tecnico Giorgio Gorgone è il momento di far tenere al gruppo un giusto livello di entusiasmo che, unitamente all’autostima, rappresentano sempre un valore nel calcio e soprattutto tra i giovani.

Nel girone B i giallazzurri sono in vetta a braccetto con la Lazio ma hanno una migliore differenza reti (+12 contro +10 dei biancocelesti di Calori). Staccate di 3 lunghezze ci sono Perugia e Cesena. Nelle ultime due gare Stampete & soci hanno messo a segno 9 gol tra Crotone e Cosenza, una prova di forza importante per un gruppo che comunque ha ancora delle ampie prospettive di miglioramento. La Ternana invece ha perso in casa 2-0 con lo Spezia. Ma il tecnico giallazzurro ha messo in guardia, vietando di guardare la classifica. I grifoni di Mariani sono formazione di tutto rispetto.

In queste prima giornate di campionato nella squadra giallazzurra – che ha perso in maniera immeritata a Pisa e in Coppa Italia uscendo dalla Coppa a testa alta – si sta ponendo all’attenzione il fantasista Favale, ex Torino. Per lui 5 gol finora. E alle spalle preme la coppia del gol, Stampete & Jirillo, 4 reti a testa. Ma al di là delle giuste sottolineature sui singoli, è il meccanismo al completo che sta dando soddisfazione. Gorgone predica equilibrio su ogni zolla del campo e il lavoro fin qui svolto sta valorizzando il suo ‘credo’ tattico.

In vista della gara di sabato pomeriggio ci saranno le sicure assenze di Bianchi (il problema alla spalla porterà il ragazzo a doversi sottoporre probabilmente ad un intervento, ndr), di Piacentini che lamenta un fastidio muscolare mentre è da valutare il portiere titolare Palmisani e Barzanti, uno dei due vice.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio