 PROGRAMMA DEL WEEKEND, FEMMINILE E SETTORE GIOVANILE

Archiviata la vittoria contro il Sant’Agata, il Frosinone femminile dovrà affrontare il Lecce in casa, domenica pomeriggio a Ferentino.

Fine settimana delicata per i ragazzi di mister Ledesma che saranno ospitati dalla AS Roma, compagine prima in classifica a pari punti con la SS Lazio.

Turno di riposo per gli Under 16 e per gli Under 15.

Riposa anche l’under 14 Pro ma non l’unger 14 élite, infatti i canarini a Ripi affronteranno l’Atletico Torrenova.

SERIE C – FEMMINILE

Domenica 19 febbraio alle ore 14:30 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Lecce

UNDER 17

Domenica 19 febbraio alle ore 15:00 – Roma (RM)

AS Roma – FROSINONE

UNDER 16

Riposo

UNDER 15

Riposo

UNDER 14 – PRO

Riposo

UNDER 14 – ÉLITE

Sabato 18 febbraio alle ore 15:00 – Ripi (FR)

FROSINONE – Atletico Torrenova

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio