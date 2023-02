 PALERMO-FROSINONE, INFO PERCORSO OSPITI

Di seguito i percorsi comunicati dalla Questura di Palermo e riservati ai tifosi giallazzurri per raggiungere lo stadio comunale ‘Renzo Barbera’

ARRIVO DA PALERMO

a) Tifosi provenienti dall’autostrada A/29 Palermo-Mazara del Vallo (settore Ospiti):

Svincolo Tommaso Natale-Via Rosario Nicoletti-Via dell’Olimpo-Via Venere-Via

Margherita di Savoia- Viale Ercole-Parco della Favorita-Piazzale dei Matrimoni;

b) Tifosi provenienti dall’autostrada A/19 Palermo-Catania e A/20 Palermo-Messina

(settore Ospiti): Rotonda di Via Oreto-Viale Regione Siciliana Svincolo Tommaso Natale-

Via Rosario Nicoletti-Via dell’Olimpo-Via Venere- Via Margherita di Savoia-Viale Ercole-

Parco della Favorita-Piazzale dei Matrimoni.

FASE DI RIPARTENZA

c) Direzione Trapani (aeroporto): Piazzale dei Matrimoni- Viale Diana-Via Margherita

di Savoia-Via Venere-Via dell’Olimpo-Via Rosario Nicoletti Svincolo Tommaso Natale

Direzione Trapani;

d) Direzione Messina-Catania ed Agrigento: Piazzale dei Matrimoni-Viale Diana-Parco

della Favorita-Via Margherita di Savoia-Via Venere-Via dell’Olimpo-Via Rosario

Nicoletti-Svincolo Tommaso Natale Direzione Messina.

Con l’occasione, è stato altresì comunicato quanto segue:

a) evitare gli accessi da Piazza Giovanni Paolo II, Via Cassarà, Piazza Leoni, Via del

Carabiniere, Piazza Salerno, Viale del Fante in quanto sono ivi presenti i prefiltraggi

destinati agli accessi della tifoseria palermitana;

b) disponibilità di navette di collegamento tra l’aeroporto Falcone-Borsellino e lo stadio;

c) disponibilità di navette anche da Piazza Crispi per i tifosi ospiti già presenti a Palermo

o che giungeranno in anticipo rispetto all’orario di inizio della gara.

Il rispetto delle suddette indicazioni viene esteso anche ai tifosi che usufruiranno dei

servizi di noleggio con conducente o taxi.