 PROGRAMMA DEL WEEKEND, FEMMINILE E SETTORE GIOVANILE

Turno di riposo per le giallazzurre di mister Crecco.

Regolarmente in campo l’under 17 dopo la brutta sconfitta subita sul campo della AS Roma. I canarini infatti sono chiamati a riscattare la prestazione della scorsa settimana ma dovranno fronteggiare l’Ascoli.

Under 16 e under 15 saranno impegnati nella difficile trasferta di Bitetto, i giallazzurri affronteranno nel Centro Sportivo “Antonio Antonucci” il Bari.

I ragazzi di mister Mancone devono difendere il 2º posto dall’assalto della SS Lazio che sfiderà il Cosenza in trasferta. Gli under 15 di mister Mizzoni affronteranno i biancorossi da quarti in classifica alla ricerca dei punti per poter recuperare il divario creatosi con la Salernitana, 6 punti di distacco tra i granata in terza posizione e il Frosinone.

17ª giornata del campionato under 14 Pro, il Frosinone ospiterà al “Vollero” di Ceprano la Ternana, compagine che nell’ultima gara ha superato per 3-2 l’Ancona.

Nel campionato Élite sfida ad alta quota con il Frosinone che attenderà a Ceprano la Nuova Tor Tre Teste. I giallazzurri sono in prima posizione con 5 punti di vantaggio proprio sulla squadra capitolina e proprio il match di domenica potrebbe sancire una mini fuga dei canarini oppure una riapertura dei giochi della Tor Tre Teste.

SERIE C – FEMMINILE

Riposo

UNDER 17

Domenica 5 marzo alle ore 15:00 – Ceprano (FR)

FROSINONE – Ascoli

UNDER 16

Domenica 5 marzo alle ore 14:15 – Bitetto (BA)

Bari – FROSINONE

UNDER 15

Domenica 5 marzo alle ore 12:00 – Bitetto (BA)

Bari – FROSINONE

UNDER 14 – PRO

Domenica 5 marzo alle ore 12:30 – Ceprano (FR)

FROSINONE – Ternana

UNDER 14 – ÉLITE

Sabato 4 marzo alle ore 15:00 – Ceprano (FR)

FROSINONE – Tor Tre Teste

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio