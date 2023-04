 PROGRAMMA DEL WEEKEND, FEMMINILE E SETTORE GIOVANILE

Il Frosinone Femminile sarà ospite del Chieti, le giallazzurre coprono l’8ª posizione in classifica con un vantaggio di 6 punti dalla zona playout.

Termina il campionato under 17, turno di riposo per gli under 15 dopo la splendida vittoria in rimonta contro il Bari nei Playoff.

Scenderà in campo l’Under 16 di mister Mancone contro il Lecce, tra le mura amiche.

Anche l’under 14 sarà impegnata in campionato questo weekend contro l’Atletico 2000.

SERIE C – FEMMINILE

Domenica 30 aprile alle ore 14:30 – Chieti (CH)

Chieti – FROSINONE

UNDER 17

Riposo

UNDER 16

Domenica 30 aprile alle ore 14:00 – Ceprano (FR)

FROSINONE – Lecce

UNDER 15

Riposo

UNDER 14

Sabato 29 aprile alle ore 15:00 – Ceprano (FR)

FROSINONE – Atletico 2000

