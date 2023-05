 PROGRAMMA DEL WEEKEND, FEMMINILE E SETTORE GIOVANILE

Domenica scenderanno in campo le leonesse della Serie C femminile contro il Cosenza, fuori casa. Le ragazze di mister Foglietta sono uscite sconfitte per 2-1 contro la Roma femminile ma mantengono comunque le distanze dalla zona rossa della classifica.

Match d’andata per gli under 16 che ospiteranno la Lazio a Ceprano. Negli scorsi incontri tra le due compagini una vittoria a favore del Frosinone e un pareggio per 1-1.

Gara di ritorno invece per gli under 15, i ragazzi di mister Mizzoni hanno fermato sull’1-1 la Roma nella partita d’andata e si giocheranno la qualificazione nella sfida dell’”Agostino di Bartolomei” di Roma.

SERIE C – FEMMINILE

Domenica 14 maggio alle ore 14:30 – Cosenza (CS)

Cosenza – FROSINONE

UNDER 17

Riposo

UNDER 16

Domenica 14 maggio alle ore 15:00 – Ceprano (FR)

Lazio – FROSINONE

UNDER 15

Domenica 14 maggio alle ore 11:00 – Roma (RM)

Roma – FROSINONE

UNDER 14

Domenica 14 maggio alle ore 17:30 – Ceprano (FR)

FROSINONE – Villalba

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio