 PRIMAVERA 1, PUNTI PESANTI TRA FROSINONE E ATALANTA

Sfida dai destini incrociati sabato alle ore 11 al Comunale di Ferentino (diretta SoloCalcio di Sportitalia). Il Frosinone torna sul proprio campo dopo la cocente sconfitta rimediata sul campo del Torino (3-0). Arriva l’Atalanta di Vanja Vlahovic, fratello dell’attaccante della Juventus ma arriva soprattutto un’Atalanta che deve cercare di uscire dalla zona playout dove al momento è invischiata con il Napoli. I giallazzurri nelle prossime 4 gare a loro volta hanno la possibilità di agganciare un posto nei playoff anche se il cammino adesso – soprattutto alla luce dei 2 punti nelle ultime 6 gare – si fa difficile. Dopo la partita con i neroazzurri, al Comunale di Ferentino arriverà la Juventus, rinforzata per l’occasione da diversi elementi della squadra di Lega Pro, poi trasferta in casa del Sassuolo che lotta per un posto diretto alle semifinali e quindi chiusura ancora in casa con il Cagliari.

A pesare, oltre al ‘gap’ tecnico con le avversarie che innegabilmente esiste – anche se i numeri statistici al termine della partita contro i granata sono stati in controtendenza con il risultato finale – è anche la condizione di emergenza continua in casa giallazzurra. Soprattutto perché ci sono troppi giocatori che a cadenza settimanale finiscono sotto la scure del Giudice Sportivo. Sabato con l’Atalanta mancherà ad esempio il centrale di difesa Maestrelli che ha rimediato 3 giornate di stop, aprendo una voragine al centro del pacchetto arretrato con l’espulsione oltre il 90’ rimediata in casa del Torino. Gorgone infatti, che già deve rinunciare a Bracaglia da tempo, oltre a Maestrelli perde anche Pahic per uno stiramento al flessore senza considerare che Peres (che a sua volta ha scontato una giornata di stop) lamenta un fastidio al flessore, Pera una botta alle costole. Chiude il ‘bollettino di guerra, l’attaccante esterno Afi che è fuori da tempo per un problema muscolare. Torna dalla squalifica il terzino Evan. Quasi sicuramente l’attaccante Selvini e il portiere Palmisani faranno parte della lista dei convocati di Grosso per la gara con il Genoa.

L’Atalanta si presenta dopo la vittoria sul Cagliari (3-2) in rimonta ma ha bisogno come il Frosinone di punti. Questo di sabato è il terzo appuntamento stagionale tra le due squadre che nel girone di andata si sono affrontate nel giro di 4 giorni tra Coppa Italia (1-0 per gli orobici) e campionato (2-1 per i giallazzurri).

Arbitrerà la gara il signor Fabio Rosario Luongo di Napoli coadiuvato dagli assistenti Luca Capriuolo di Bari e Pio Carlo Cataneo di Foggia.