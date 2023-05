 PROGRAMMA DEL WEEKEND, FEMMINILE E SETTORE GIOVANILE

Ultime settimane per le compagini giallazzurre.

Dopo il termine dei campionati e l’uscita dalle fasi finali degli under 17, 16 e 15 arriva l’ultimo match anche per il Frosinone Femminile. Le ragazze di mister Foglietta saranno ospiti del Trastevere domenica pomeriggio.

Iniziano invece le fasi finali degli gli under 14 di mister Broccolato: i canarini attenderanno a Ferentino l’Ostiamare.

SERIE C – FEMMINILE

Domenica 28 maggio alle ore 15:30 – Roma (RM)

Trastevere – FROSINONE

UNDER 17

Riposo

UNDER 16

Riposo

UNDER 15

Riposo

UNDER 14

Sabato 27 maggio alle ore 16:00 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Ostiamare

