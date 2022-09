 PROSEGUE IL PERCORSO DI CRESCITA DEL NOSTRO CLUB

Nella sala stampa dello Stadio ‘Benito Stirpe’ il Direttore Marketing, Comunicazione e Rapporti Istituzionali Salvatore Gualtieri, insieme al Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli e all’Amministratore di “La Torre Srl” Michele Pepponi hanno presentato il progetto del Ristorante del Frosinone Calcio che aprirà a gennaio 2023.

SALVATORE GUALTIERI: “Il Frosinone è impegnato in ampi progetti di sviluppo che coinvolgono benessere e comunità. Il Frosinone vuole dare una società di calcio ben organizzata, innovativa e all’avanguardia con al centro la Sostenibilità.

Il Calcio non è solo la partita della domenica ma tante altre cose, l’extra-calcio ossia le idee, le iniziative, le attività e gli investimenti.

Tutto questo ha una ricaduta sul territorio in termini economici e sociali, crea posti di lavoro, benessere e visibilità, questa è la mission del Presidente.

Io sono qui per parlarvi dei progetti, abbiamo già implementato 5 anni fa un modello di marketing innovativo, il Frosinone Experience, progetto che riparte dopo lo stop dovuto al Covid.

Sono tanti i progetti, divisi in 3 gruppi: infrastrutture, di miglioramento dello stadio e progetti experience.

I primi sono progetti di investimento puro, a Ferentino faremo un investimento importante, in esso si allenerà solo la prima squadra e sposteremo gli uffici amministrativi e tecnici.

Fiuggi è un investimento molto grande, contiamo di iniziare i lavori per la prossima primavera ma abbiamo già in gestione provvisoria, fino a Giugno 2023.

Il 19 ottobre ripartirà il Frosinone experience con le 3 aree: scuola, territorio e solidarietà.

Ci seguirà anche l’Università di Cassino, la Questura e a turno un’associazione del territorio attiva sul sociale.

Dei tanti progetti però quello che è imminente è l’apertura del ristorante.”

MICHELE PEPPONI: “Sono lusingato di far parte di questi progetti, Enoteca La Torre è cresciuto molto, 6 ristoranti di cui uno con una Stella Michelin e una divisione catering tra i più importanti.

Noi siamo partiti da un concetto che lo stadio non è solo un posto dove si gioca a calcio ma un posto dove possono essere raccolte varie situazioni, la mission è quella di cercare di far avvicinare allo stadio non solo il tifoso ma anche il cittadino.

Proprio per questo parlare di ristorante è limitativo, l’ingresso deve dare l’idea di entrare in un club ma non significa esclusività, cioè che lascia fuori persone, ma che include persone che si trovano in quello spazio.

Abbiamo pensato a spazi che si trasformano nell’arco della giornata: dalla colazione ad un pranzo moderno con prezzi non eccessivi con ingredienti che richiamano i nostri must e altri legati al territorio, il pomeriggio tutto si trasforma in una caffetteria dove poter passare del tempo per poi finire con una cena più elegante, sempre coerente con il posto che ci ospita.

La suddivisione degli spazi prevede una main floor, piano terra, dove avremo la possibilità di consumare un piatto veloce e una second floor, secondo piano, ossia quella che è oggi l’area Hospitality che avrà un set-up da ristorante.

L’obiettivo del giorno di apertura è l’11 gennaio 2023.

Siamo contenti e fiduciosi.

RICCARDO MASTRANGELI: “Il Frosinone è presente all’interno della comunità, va ringraziato chi si rende protagonista di queste iniziative. Le iniziative come quelle del ristorante, fanno molto piacere perché fanno vivere lo stadio 24 ore al giorno 7 su 7 come i grandi club inglesi.

Siamo i primi in Italia ad avere questo tipo di approccio, iniziativa importante che voglio salutare non solo perché coinvolge un protagonista come Pepponi che è un’autorità della ristorazione ed averlo nella nostra città aggiunge valore al Frosinone e alla nostra città.

In un incontro abbiamo parlato dello sblocco della strada e dei pannelli fotovoltaici, la volontà del comune è quella di creare una comunità energetica, una serie di edifici che produrranno energia da consumare all’interno ma anche all’esterno.

Voglio salutare tutte queste iniziative del Frosinone Calcio come anche il Frosinone experience che ha una ricaduta importante sulla nostra comunità, un ringraziamento al Frosinone.”

