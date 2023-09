 RICONOSCIMENTO PER IL DIRETTORE ANGELOZZI

Riconoscimento per il direttore dell’area tecnico operativa del Frosinone Guido Angelozzi. Al dirigente in occasione della Palermo Football Conference organizzata da Conference403 in collaborazione con Lumsa, AvvocatiCalcio, Consiglio Ordine degli Avvocati di Palermo e patrocinata dal Comune di Palermo, che si svolgerà nel capoluogo siciliano presso l’Hotel Villa D’Amato di Via Messina Marine 178 il 10 ottobre verrà consegnato il premio “Una vita per il calcio” già vinto da Pantaleo Corvino nella precedente edizione.

A moderare l’evento sarà Alessio Alaimo di Tuttomercatoweb.com, consegneranno il premio al dirigente l’azienda DRES di Barbante Srl e l’avvocato Claudio Pasqualin.

“Sarà un piacere premiare Guido Angelozzi, un amico oltreché una persona molto competente di calcio, dopo quello consegnato a Corvino il premio rimane in buone mani”, ha dichiarato il manager che negli anni ha assistito anche Alessandro Del Piero.

All’evento parteciperanno numerosi protagonisti del mondo del calcio, agenti sportivi quali Mario Giuffredi, Patrick Bastianelli, Crescenzo Cecere, Danilo Caravello; i dirigenti Massimiliano MIrabelli, Roberto Goretti, Fabio Lupo e Giorgio Perinetti; l’allenatore Giuseppe Iachini; il manager Francesco Facchinetti, l’influencer Damiano Er Faina e molti altri addetti ai lavori. A margine della manifestazione inoltre si terrà un sorteggio di beneficenza grazie ai club, gli agenti e i dirigenti che hanno donato le maglie di molti calciatori. La partecipazione all’evento è gratuita previa registrazione sui canali di Conference403.