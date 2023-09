1° Giornata di campionato Under 17

Bari – Frosinone 3-4

BARI: Sanrocco, Campanelli (56’ Spadavecchia), Brigida, Polito (56’ Buonsante), Sassarini, Carrieri, Monetti (28’ Dimola), Caputi (56’ Palumbo), Spanò, De Martino (79’ D’Elia), Labianca

A DISP.: Di Toma, De Pinto, Cafagna, Di Cesare

ALL.: Sig.Lorenzo Liso

FROSINONE CALCIO: Di Giosia, Falli, Buonpane (83’ Tiberi), Pirani (68’ Cazora), Zorzetto, Belloni, De Filippis, Diodato, Carpentieri, Ruggiero (64’ Tocci), Menichelli

A DISP.: Marini, Lupi, Belli, Evangelisti

ALL.: Sig. Alessio Mizzoni

MARCATORI: 15° Spanò, 21° Carpentieri (rig.), 35° Buonpane, 41° Dimola, 42° Menichelli, 47° Belloni, 83° Buonsante

ARBITRO: Cianci di Bari

ASSISTENTI: Tangaro di Molfetta, Palermo di Bari

NOTE; Ammoniti: Spanò, D’Elia, Diodato,Pirani, Zorzetto

Partire con i primi tre punti è sempre importante sotto il punto di vista motivazionale, ma iniziare con questo tipo di vittoria vale ancor di più. Uno stoico leone espugna il “Gaetano Scirea” di Bari con un 3-4 che ci dà una maggiore mozione di fiducia. La classica prima gara di stagione. Le gambe sono pesanti e vorrebbero fare giocate che attualmente vengono rifiutate dalla testa. Nei primi 20’ c’è stato uno studio totale da parte delle due compagini, fino a quando Menichelli non viene atterrato all’interno dell’area di rigore. Non ci sono stati dubbi per il Sig. Cianci di Bari, che ha fischiato il calcio di rigore. Il classe 2008 Carpentieri non ha sbagliato e con freddezza ha battuto Sanrocco. L’inerzia positiva ha aiutato gli uomini di Mizzoni che hanno raddoppiato con Buonpane, che era stato servito da un’ottima giocata di De Filippis. Il Bari, dopo il doppio svantaggio, ha iniziato ad essere pericoloso accorciando le distanze con Dimola, subentrato a Monetti. Ed è dopo il gol dei biancorossi che il leone dà la sterzata decisiva per vincere questa prima gara di campionato, con Menichelli ancora protagonista che ha battuto la difesa locale per la terza volta.

Secondo tempo che è stato interpretato immediatamente nella giusta maniera, dopo due minuti è 1-4 per i ragazzi di Mizzoni grazie al colpo di testa di Belloni. Un po’ la stanchezza data dall’inizio del campionato, un po’ anche la voglia di riprendere la partita da parte dei calciatori di Liso, hanno influito su un leggero calo fisico da parte del Frosinone. Prima Spanò, poi Buonsante hanno accorciato le distanze su questa partita che è sembrata infinita. Finale sofferto, da grande squadra, che è riuscita a guadagnare tre punti su un campo complicato. Ora il prossimo impegno è fissato per domenica in casa contro il Palermo.