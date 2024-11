“Rispetto X Tutte” – è questo lo slogan scelto dal Frosinone Calcio per l’iniziativa in programma in occasione di Frosinone-Palermo. Un evento ricco di sorprese per un unico obiettivo: promuovere il rispetto per le donne.

La società di viale Olimpia scenderà in campo contro un problema che colpisce milioni di donne ogni giorno: la violenza di genere. L’evento sportivo diventa così una piattaforma per sensibilizzare il pubblico e coinvolgere la comunità in una causa sociale che non conosce confini.

L’iniziativa, promossa dalla società giallazzurra in collaborazione con l’Associazione Volontarie Telefono Rosa Frosinone Regione Lazio Odv e il Centro Antiviolenza “Mai Più Ferite”, ha l’obiettivo di sensibilizzare i tifosi e la cittadinanza sul drammatico fenomeno della violenza sulle donne. In questa occasione, lo sport diventa un potente strumento di educazione, di solidarietà e di promozione di una cultura di rispetto e di pari opportunità. Per l’occasione il Frosinone Calcio darà il via a una serie di attività: